Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acabó con los fideicomisos se puso el grito en el cielo por parte de los beneficiarios y opositores, la mayoría coincidían en que se trataba de caprichos, de una absurda venganza, que el acto pronto le golpearía en su realidad para demostrarle lo contraproducente de la acción, en el peor de los casos, que afectaría a los más pobres al quedarse sin acceso a recursos para emergencias

Algunas lluvias que causaron problemas, como Alberto en Tamaulipas, o los incendios, parecían la maldición gitana de los enemigos de la Cuatro T, no se tenía acceso a lo que antes se llamaba Fondo Nacional de Desastres, uno de tantos que fueron afectados por las políticas del pasado y el daño si era grave para muchos que perdían sus pertenencias.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, el tiempo, otra forma de gobernar, de organizarse, de administrar, han demostrado que la visión del expresidente no era tan errada, nomás no tuvo la gente capacitada para solucionar emergencias cuando fuera necesario, que se intentaba hacer, de eso no hay duda, pero no de forma tan eficiente como ahora, y le detallo-.

Este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum estará en Tamaulipas en un acto más que simbólico o de interpretación, lo hará para demostrar el respaldo a la Cuatro T de este Estado, al gobernador Américo Villarreal, al pueblo que le dio su amor en votos y ahora le responderá en actos, aquí la razón del porque entramos con el tema de los desastres, porque primero visitará Reynosa para supervisar los avances en la atención de las víctimas de las inundaciones del 27 de marzo pasado, es decir, ya están resolviendo en lo posible la situación de más de 9 mil familias de alrededor de 25 colonias que terminaron bajo el agua, perdiéndolo todo.

No crea que llega al discurso solamente, trae un morral bajo el brazo, trae proyectos y se van a anunciar, trae acciones que demuestran que trabaja muy de la mano con Américo Villarreal y a pesar de todos los problemas que se observan con las autoridades de ese municipio, de las sospechas de mal uso de los recursos como se ha denunciado por los propios Diputados locales de Morena que le echaron en cara al alcalde Carlos Peña Ortiz invertir cientos de millones de pesos en gastos personales, que se puede traducir en beneficios para él, los suyos y no para el pueblo, luego explicaron que de acuerdo a los datos, los recursos que se gastan en Reynosa, en este rubro, servirían como presupuesto anual de 32 municipios del Estado, nomás para que se entere del tamaño del despilfarro.

Exacto, esos dineros bien invertidos habrían resuelto el problema de las inundaciones de Reynosa, pero su mamá que gobernó durante cinco años ese municipio, antes que él, tenía el mismo vicio de soportar el uso del presupuesto en el amplio rubro de gastos personales en lugar de destinarle más a las obras públicas, es decir, 8 años llevan con la misma dinámica.

Pero esos son temas tristes que se están viendo desde el Congreso, lo que ahora llama la atención es la respuesta rápida, esperemos eficiente y a largo plazo, que hace la presidenta de México Claudia Sheinbaum a los reynosenses, porque el acto en si es un tácito respaldo al gobernador Américo Villarreal, le demuestra confianza y queda claro que lo tiene contemplado entre los pilares del segundo piso de la transformación que ella diseña y se construye.

Claudia está demostrando que está muy lejos de ser como los presidentes del pasado, incluso diferente a Andrés Manuel, hasta hoy sus actos son más firmes, más sobrios, más de fondo, y con una visión diferente hacía el futuro, en lo que no cambia, es en su forma de hacer política, es una presidenta que tiene un equipo, que confía en él y que lo hará triunfar sobre cualquier eventualidad que se interponga, por eso le insisto, que venga una vez más a Tamaulipas, que lo haga para atender un tema muy difícil como fue una tragedia a Reynosa, que además vaya a Matamoros también con un tema primordial como es la vivienda digna, que además en cada mañanera utilice el espacio para que ella o su gabinete pongan los resultados del gobierno estatal de ejemplo, eso significa respaldo, que nos considera de los suyos, que efectivamente Américo es de sus favoritos, y que con los tamaulipecos no regatea para nada esa frase de que amor con amor se paga, le dimos votos, le damos respaldo a sus acciones dentro del Plan México, casi el 80 por ciento (cifra nunca antes vista) está con ella casi a muerte y la presidenta se deja querer con una respuesta que no necesita interpretaciones, con presupuestos para proyectos que serán soluciones.

Y pues bueno, así sí le entramos, porque por primera vez parece que a todos nos irá bien, no nos utilizarán más, mejor aún, ya no nos ningunean como se cansaron de hacerlo casi todos los del pasado y eso ya de entrada es mucha diferencia…

PROTEGERÁN 300 ELEMENTOS A QIENES HAGAN TURISMO EN VICTORIA, ANUNCIA GATTAS… Con acciones preventivas para que el periodo vacacional de Semana Santa sea tranquilo, seguro y con saldo blanco, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez dio el banderazo de salida a 300 elementos de seguridad y protección civil federal, estatal y municipal.

“Con este operativo queremos que, quienes nos visitan, se sientan seguros y en paz; y porque el turismo es el motor de la economía local”, dijo al poner en marcha el operativo conjunto entre la Guardia Estatal, Guardia Nacional, SEDENA, Fiscalía del Estado y Tránsito Municipal.

En rueda de prensa, donde estuvo acompañado del presidente de la CANACO Federico González Sánchez y de la Asociación de Hoteles y Moteles Rubén García Carcur, Gattás Báez presentó el calendario de Semana Santa 2025 que incluye actividades de aventura, culturales, artesanales, artísticas con el tradicional San Marcazo y deportivas con la cabalgata del Bicentenario de la Capitalidad de Victoria.

En el tema de derrama económica, confió que este año se supere con un 15% los 173 millones de pesos captados en 2024, con la difusión regional que realizó la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de los centros turísticos y apoyo de las cámaras empresariales con sus promociones.

ANUNCIA RECTOR DE LA UAT OBRAS Y BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES DE RIO BRAVO… En gira de trabajo por la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo (UAMRB), el rector Dámaso Anaya Alvarado puso en marcha nuevos espacios al servicio de la comunidad estudiantil e inauguró un foro con el sector agronómico, fortaleciendo el crecimiento y la proyección de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la región del norte del estado.

En el inicio de sus actividades, el rector inauguró la cancha de usos múltiples, obra que fomentará el desarrollo integral estudiantil mediante actividades deportivas y culturales.

Además, recorrió las instalaciones de la Unidad Académica, constatando el funcionamiento de proyectos como el huerto escolar, cuyo espacio fortalece las prácticas sustentables.

Más adelante, encabezó la inauguración del Foro Técnico de Análisis del Modelo Agrícola de la Región Norte de Tamaulipas, que reunió a expertos, productores, investigadores y autoridades estatales y de la región para analizar estrategias que fortalezcan el desarrollo agrícola regional bajo un enfoque integral.

Dámaso Anaya destacó la importancia de fomentar este encuentro que refuerza las alianzas entre el gobierno, la academia y el sector productivo, para articular conocimientos técnicos, innovación y políticas públicas que garanticen un futuro sostenible para la agricultura.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez; el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado; y el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos Zona Norte de Tamaulipas, José Luis Suárez Vera.

El rector concluyó su visita con un recorrido por la exposición de empresas y organizaciones del sector agrícola, acompañado por la directora de la UAM Río Bravo, Rita Miranda Olaya y el director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Vicente Paul Saldívar Alonso,

Asistieron también representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas; de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas; y de la delegación federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El foro incluyó la conferencia “Cultivando el Futuro: Uso de la Inteligencia Artificial en la Agricultura”, impartida por el Dr. Fernando Ortiz Rodríguez, además de siete mesas de trabajo sobre enfoque productivo, sustentabilidad y enfoque social.

IMPULSA GOBIERNO PROYECTO DE AUTOEMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA JOVENES… Matamoros, Tamaulipas.- En coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), se impartió en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes del municipio de Matamoros, el taller comunitario “Estrategias de Publicidad”, con la finalidad de reducir factores que generen violencia y actos constitutivos de delito.

Este taller se realizó para complementar la capacitación previa en repostería, permitiendo a las personas participantes emprender e impulsar negocios propios mediante la creación y promoción de la imagen y marca personal.

A través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), se involucra a la comunidad como parte del Programa Integral de Reinserción Social aplicado a menores de edad, infractores a la Ley Penal que cumplen una medida no privativa de la libertad.

Para ello, la SSPT mantiene la colaboración con instituciones encargadas de proporcionar educación y capacitación laboral reconociendo su importancia en la prevención del delito.

