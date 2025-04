Marco Antonio Vázquez Villanueva…

En su mejor momento…

Con el 62 por ciento de la confianza del pueblo tamaulipeco, de acuerdo a la empresa Electoralia, Américo Villarreal Anaya está casi en el paraíso del poder al ubicarse entre los 7 mejores gobernadores del país y, por lo pronto, puede presumir números que ningún exgobernante tamaulipeco los tenía a estas alturas de sus administraciones, con un agregado, por primera vez un éxito personal se refleja en el pueblo; deje me explico:

Por los siglos de los siglos los gobernantes nos han querido vender la idea que a sus gobernados les irá de forma similar a ellos, es decir, nos quisieron hacer creer que somos un reflejo de sus victorias y sus fracasos.

Obvio, la cantaleta era una forma de inyectar miedo y evitar protestas o satanizar a los opositores que los criticaban, porque sucedía todo lo contrario pero mientras se averiguaba en el pueblo muchos se iban con la finta de que el silencio a los excesos de la clase gobernante era suficiente para que la gente se levantará del hoyo en el que invariablemente nos había dejado una administración anterior, así la frase de que al pueblo le irá como a su gobernante se repetía y se repetía con la perversidad de que los de a pie la percibiéramos como verdad, pero no pasaba de ser mera propaganda.

La historia, por supuesto, nos comprueba que entre mejor le iba a los de arriba peor quedaban los de abajo, le cuento la historia que viví para afirmarle que Manuel Cavazos disfrutó como loco de todos sus vicios y sus excesos de poder, su éxito personal era incuestionable porque tomaba lo que se le antojara mientras a los tamaulipecos nomás nos tocó la vergüenza de padecerlo, a nivel nacional nos veían como un pueblo dominado por la brujería, las pirámides y los pederastas; Tomás Yarrington fue un gobernador exitoso en lo personal, tanto que pretendió ser presidente de la República, tanto que las fortunas incalculables que le han investigado son suficientes para respaldar esta versión, pero Tamaulipas siguió igual o peor que con el chaparrito de sombrero y cinto pitiado, por esos días se sembraba y casi germinaba el virus de la delincuencia y de los peores políticos, es más, no olvidé que en esos años creció y encontró respaldo a sus ambiciones el prófugo Cabeza N al que Tomás hizo Diputado federal y presidente municipal de Reynosa jugando de la mano de la familia del presidente Vicente Fox.

En esas condiciones Eugenio llegó maniatado, además rodeado de ingratos y transas, por méritos personales, más por carisma, es de los más queridos exgobernadores, pero nada más, Tamaulipas ya iba en picada y estaba atrapada por la delincuencia y el crimen organizado que se había sembrado desde sexenios anteriores el cual llegó al exceso de ejecutar a un candidato a gobernador; Egidio fue el más triunfador de todos los exgobernadores, en lo personal, ni siquiera lo había tocado con señalamientos hasta la semana pasada, pero los resultados de su gobierno los sufrimos, fueron los días en que se vio lo peor en inseguridad, el saqueo presupuestal fue terrible, desaparecieron las becas y despensas, no conforme con ello apoyó al prófugo Cabeza N para llegar a la gubernatura (nomás por eso debe ser catalogado como el peor, aunque ese mote se lo dispute con su heredero); y Francisco N no fue diferente a Egidio Torre, ambos se enriquecieron y empoderaron como nadie, y también en ambos sexenios, le repito para que no se nos olvide, desaparecieron hasta las despensas y becas, nada que oliera a dinero dejaban pasar, eran presupuestívoros.

Por supuesto que le pueblo los calificó en su momento, Cavazos se fue con apenas un 20 por ciento de aceptación, Tomás llegó a 38 por ciento, Geño casi alcanza el 50 por ciento, Egidio no superó ni el 18 por ciento y Cabeza N en algunas encuestas se quedaba en 17 puntos y en quienes mejor lo trataron llegó al 23 por ciento, lo concluyente es que todos fueron reprobados y no por afectos u odios personales, no, todos son rechazados por los resultados de sus administraciones que no se veían en el pueblo, pero si en sus fortunas personales.

Y si, eso último es lo que hace diferentes los gobiernos de los mencionados con el de Américo Villarreal Anaya, hoy el respaldo del pueblo, los resultados de su gobierno, se perciben, se sienten, se reflejan en el pueblo.

Le detalló porque todos sabemos que nada de lo que ocurre en Tamaulipas es casualidad, por ello aquí hay que poner de ejemplo lo reciente, que vamos saliendo de un periodo vacacional con saldo blanco en cuanto a delitos y eso por sí solo ya lo dice todo, ningún exgobernador puede presumir eso, y hay más, cuando hablamos de que comparando este periodo de Semana Santa con todos los anteriores, incluso con el del año pasado de esta misma administración, se afirma que fue mucho más concurrido, más de un millón 200 mil personas se convirtieron en turistas o paseantes lo que originó una ocupación hotelera al cien por ciento en los lugares atractivos, más de un mil 800 millones de pesos en derrama económica de acuerdo a los estudiosos de estos fenómenos, la mayor parte de ese dinero se fue a prestadores de servicios, a los emprendedores.

Esas anteriores razones son por las que Américo vive su mejor momento como hombre de poder, además porque por primera vez se refleja esa frase de que “si al gobernador le va bien le irá bien a su pueblo”, hoy si los números del periodo vacacional confirman que le va bien a Tamaulipas, si a ello le agrega que la percepción de inseguridad bajó en todo en Estado de acuerdo al INEGI y las estadísticas del Secretariado de Seguridad Pública federal hablan de disminución en los delitos, pues todavía se corrobora más que ahora si la situación del pueblo es el reflejó del éxito de un gobernador que en este momento puede presumir un atractivo superior al 62 por ciento y estar ubicado entre los mejores 7 gobernadores del país, Américo vive su mejor momento, para los tamaulipecos lo mejor es que eso también se refleja en la raza de a pie…

