Rector de la UAT formaliza alianzas para impulsar certificaciones internacionales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tampico.- Con el propósito de fortalecer los procesos formativos y elevar la competitividad académica, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la firma de alianzas estratégicas con organismos internacionales especializados en certificación y desarrollo académico.

El evento, realizado en el Campus Tampico, contó con la presencia del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, y los directivos de las empresas aliadas: Ty Kenworthy, director de Desarrollo de Negocios y Habilitación de Ventas Globales de Certiport Pearson VUE.; José Luis Mondragón Fabela, director general de ETC Iberoamérica; Alejandro Merikanskas Halpern, director general de Punto Edu; y Adalid Bruno, gerente general Latinoamérica de Certiport Pearson VUE.

En su mensaje, el rector destacó que esta alianza es un paso fundamental para fortalecer las competencias de la comunidad universitaria y la sociedad de Tamaulipas; además de que, contar con certificaciones internacionales que validen los conocimientos de los estudiantes, docentes y personal administrativo, contribuye al desarrollo de capital humano especializado, lo que posiciona a la UAT como líder en la formación de profesionales con sentido social.

Por su parte, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, destacó el papel de la UAT en la cobertura educativa del estado, luego de subrayar que el futuro de la educación superior en México dependerá de temas clave como la implementación de microcredenciales, el dominio del inglés y la incorporación de la inteligencia artificial, ámbitos en los que la UAT está marcando pauta.

A su vez, los representantes de las instituciones aliadas destacaron la importancia de la UAT en la innovación educativa: Ty Kenworthy, de Certiport Pearson VUE, resaltó el valor de las certificaciones internacionales; José Luis Mondragón Fabela, de ETC Iberoamérica, destacó que la UAT, al convertirse en un centro certificador, eleva su competitividad y mejora el perfil de egreso con estándares globales; y Alejandro Merikanskas, de Punto Edu, enfatizó que la evaluación objetiva del inglés mejora la empleabilidad de los egresados.

Estas alianzas permitirán a la UAT fortalecer su infraestructura académica y tecnológica, brindando acceso a certificaciones internacionales y evaluaciones de inglés de alta demanda. Con estas acciones, la administración rectoral reafirma su compromiso de proyectar a la UAT como una institución educativa de vanguardia, con visión global, enfocada en generar oportunidades que respondan a los retos actuales y futuros del entorno profesional.