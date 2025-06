Marco Antonio Vázquez Villanueva

La sangre puede llegar al río…

Estados Unidos está que arde, miles de migrantes y gringos manifestándose en sus calles contra las redadas del gobierno para deportar personas a México y otros países, y la situación es grave, tanto que en Los Angeles los disturbios han provocado que se decrete un toque de queda por las noches y el presidente Donald Trump ha amenazado con atacar con el ejército y su Guardia Nacional a quienes se manifiesten más, hoy ya circulan videos de uso extremo de fuerza de elementos de seguridad contra personas que participan en dichas protestas.

Los mexicanos odiamos a Donald Trump porque golpea a los migrantes con su policía, los han llegado a matar, dividen familias y es agresivo en sus políticas públicas de salud, educación y bienestar social, y ahora hay más motivos para satanizarlo, porque inyecta odio, racismo, y puede llegar al extremo de ordenar matanzas masivas o provocar las mismas con su discurso antimigrante, racista.

Esas, entre muchas otras razones, han provocado que cada mexicano le guarde rencor al presidente gringo, que le miente la madre apenas lo vea en la tele, en cualquier noticiero al que tenga acceso, pero también se le odia por la forma como pretende enfrentar las protestas en las calles de Estados Unidos.

Obvio es que en ese odio muy pocos reparamos en que el problema mayor no es el presidente de los Estados Unidos sino nuestros gobiernos o, mejor dicho, lo fueron los gobiernos que hemos tenido en los últimos 125 años que han sumido a este México lindo y querido en la corrupción, impunidad, violencia, que nos han saqueado groseramente, sin importar que con ello desgracien a los más pobres y les nieguen el acceso a los servicios de salud o de educación.

Vaya, parece que no queremos enterarnos que la mitad de los nuestros viven en la pobreza y que en esas condiciones las personas son capaces de cualquier cosa, hasta de arriesgar a los hijos a una muerte por cruzar un desierto o un río donde tienen el 70 u 80 por ciento de posibilidades de perder la vida o, en el mejor de los casos, ser deportados antes de llegar a territorio seguro en la Unión Americana.

Le insisto que este problema es más complejo de lo que parece, pero también hay que advertir que le karma existe y está apunto de causar una tragedia, porque a Trump se le está regresando todo el odio que ha inyectado, las protestas en las calles suben de tono y está a punto de explotarle un problema social, que será incontrolable, en su la cara.

Sin embargo, sería muy hipócrita decir que lo que resulte será problema, provocación y solo responsabilidad del presidente gringo, le insisto, los de acá también deben pagar sus culpas.

Para empezar, no tiene caso reclamar a Donald Trump nuestros problemas, sino que debemos exigir a nuestras propias autoridades el mejorar nuestras condiciones de vida y, de paso, ir mostrándole a los migrantes que ellos también tienen que hacer lo propio.

Es verdad, no podemos permitir que cualquier persona o autoridad de otro país se atreva a golpear a los nuestros, ni a los suyos siquiera, menos que sigan quitándole el pan de la boca al que tiene muy poco como son las familias de los que migraron y trabajan allá, hay que levantar la voz, pero de verdad, lo mejor es presionar al gobierno mexicano, no caer en hipocresía, es decir, por un lado declararnos muy dolidos e indignados con lo que hace y está provocando Trump y por el otro festinar a nuestros gobiernos, por congruencia y, sobre todo por salud social, debemos entender que la sangre puede llegar al río del vecino y eso también será problema nuestro, porque tarde o temprano afectará a nuestras familias y muy pronto lo hará, incluso, a nuestra economía…

SE TRABAJA POR INVERSIONES… De todo lo que se ve en Estados Unidos y en México, pareciera que Tamaulipas ha reaccionado de la mejor manera, su gobierno busca recursos, inversiones, y se mete a todos los temas sociales intentando que las afectaciones sean menores.

No es poca cosa, por ejemplo, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informe que en materia de agua en Tamaulipas, se tendrá una inversión sin precedentes de 10 mil millones de pesos, y lo mismo es para asegurar el consumo humano como para mejorar y modernizar la producción agrícola.

Parte de esa inversión, por ejemplo, se ejecutará en el Distrito de riego 025, y así se estará cumpliendo con uno de los 100 objetivos estratégicos del Plan Nacional Hídrico, pero al mismo tiempo se echó a andar la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Victoria que es otro de los proyectos que tiene el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que reforzara el abasto de agua para la capital del estado.

Lo dijeron funcionarios de la Conagua, hay gestiones y trabajo del gobernador, hay voluntad y hasta una sana terquedad de perseguir presupuestos, tan es así que Tamaulipas por primera vez se convierte en el segundo Estado con más inversión federal en esos menesteres.

En Tamaulipas se trabaja por atraer inversiones, y no solo las privadas también se han sabido gestionar las públicas que es donde más olvido sufrimos por muchos sexenios…

INVITA MUNICIPIO DE VICTORIA A UTILIZAR SERVICIOS DE EL DR VAGÓN… Dr. Vagón, el Tren de la Salud, se instaló en Victoria, la Capital de Tamaulipas, para brindar servicio médico gratuito de alta calidad a la población, del 10 al 14 de junio con 500 consultas diarias.

Eduardo Gattás Báez, presidente municipal de Victoria, junto a su esposa Lucy de Gattás, dio la bienvenida al personal del hospital rodante y agradeció la labor altruista que realizan en favor de la gente que más lo necesita.

“Como el gobernador Américo Villarreal, en Victoria creemos en una salud cercana, digna y con calidad. Por eso recibimos con los brazos abiertos está gran colaboración de Fundación Grupo México, para que a través de consultorios médicos sobre rieles acercar servicios gratuitos de primer nivel a la gente” señaló.

Al hacer el corte inaugural, recorrió en compañía de Héctor Facundo Castillo, gerente operativo del Dr. Vagón, y el subsecretario de Salud Pública en el Estado Dr. Rembrandt Reyes Nájera, los consultorios donde a partir de las 6:00 am estará brindado servicio médico especializado.

Dr. Vagón, de la Fundación Grupo México, cuenta con 18 consultorios habilitados para brindar atención oftalmológica, optometría, audiometría, mastografía, ginecología, pediatría, dental, nutrición, quiropráctico, vasectomía y médico general.

CONCURSOS DE RONDAS INFANTILES SON UN ÉXITO… El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, premiaron a las y los ganadores de la final estatal del Concurso de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda 2025, evento que se desarrolló en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en esta capital, con la participación de alumnos de escuelas de las regiones norte, centro y sur del estado.

“Aquí vemos y constatamos lo que una sociedad solidaria, participativa, colaborativa y que quiere tener mejores niveles de bienestar, de paz, de oportunidad, de trabajo y de desarrollo, está dispuesta a ser. Mi felicitación a todo lo que es necesario para estar disfrutando de nuestra juventud con sincera emoción y felicitar también a los padres de familia que organizados y con entusiasmo hacen posible esta participación”, mencionó en su discurso el gobernador.

Asimismo, el mandatario estatal anunció que todas y todos los participantes que llegaron a la final del concurso recibirán una tableta electrónica, con el objetivo de apoyar su desempeño escolar. De igual manera, las instituciones educativas a las que representan serán beneficiadas con equipamiento por parte del Gobierno del Estado y del Sistema DIF Tamaulipas.

En la categoría de rondas infantiles, las y los ganadores fueron los integrantes del conjunto de Reynosa, el segundo lugar fue para Ocampo y el tercer lugar para Jaumave; en salto de cuerda individual el primer lugar lo obtuvo Padilla, el segundo sitio fue para Tampico y el tercero lo obtuvo Reynosa.

En salto de cuerda en pareja, Tampico obtuvo el primer lugar, Reynosa el segundo y Jaumave el tercero; mientras que en salto de cuerda en conjunto el primer sitio fue para Tula, seguido de Reynosa y Aldama, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

De esta manera, los Mensajeros de Paz continúan desarrollando acciones que impulsan las tradiciones y las buenas costumbres en nuestra niñez, reforzando los valores de inclusión, trabajo en equipo, respeto y la sana convivencia, tal y como lo demostraron en este evento los participantes de los municipios de Ocampo, Jaumave, Reynosa, Tampico, Padilla, Aldama y Tula quienes llegaron a la etapa final en las diferentes categorías.

IMPULSARÁ UAT DESARROLLO DE MUNICIPIOS EN TAMAULIPAS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la firma de un Convenio Marco de Colaboración con el alcalde del municipio de Casas, Jorge Humberto Hinojosa García.

En un acto celebrado en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el acuerdo establece bases generales de cooperación que permitirán a la UAT contribuir en el desarrollo de proyectos académicos, científicos, culturales y sociales en beneficio de las comunidades de Casas, Tamaulipas.

El rector Dámaso Anaya destacó que este acuerdo es un compromiso compartido que tiene un rostro humano, pues permite que los estudiantes puedan realizar su servicio social en la comunidad, además de facilitar a la juventud el acceso a apoyos para continuar sus estudios, y promover que los docentes compartan su experiencia, con la finalidad de que el conocimiento generado contribuya al desarrollo y bienestar de las familias de la zona.

El rector subrayó que la UAT tiene la responsabilidad de extender su acción más allá de las aulas, tendiendo puentes con los municipios y fortaleciendo los lazos con las comunidades, por lo que reconoció la disposición del jefe edilicio de Casas, reiterando la voluntad de la Universidad para consolidar esta alianza como un modelo exitoso de cooperación interinstitucional.

Por su parte, el alcalde Jorge Humberto Hinojosa agradeció al rector la oportunidad de concretar este primer convenio de colaboración entre el municipio y la UAT, que representa un paso significativo para el desarrollo educativo, social y económico de la región.

Durante el evento se destacó que, entre otros aspectos, el acuerdo contempla beneficios en servicio social y descuentos en colegiaturas para estudiantes, además de servicios en centros de lenguas y gimnasios; y a su vez, se puso de relieve que, en los avances de esta colaboración, se trabaja en proyectos de investigación y se exploran otras áreas específicas para el desarrollo del municipio.

En el acto también estuvieron presentes el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio De Jesús Ramírez Flores, y el secretario del Ayuntamiento de Casas, Prof. José Alfredo Dimas Nieto.

