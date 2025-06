Marco Antonio Vázquez Villanueva

Américo y su más vale prevenir que lamentar…

Más de mil millones de pesos en daños, casi 150 escuelas afectadas en 25 municipios del Estado, en Reynosa inundaciones poco antes vistas, videos e imágenes que circulaban en las redes sociales que detallaban la situación de emergencia que vivió Tamaulipas era el resultado de una tormenta tropical, Alberto se le denomino, y fue el año pasado, a finales de junio.

No puede decirse que nos tomó desprevenidos porque los pronósticos sobre la misma se dieron a conocer, y con mucha insistencia, desde 10 días antes de su registro, pero si dejo la enseñanza de que a muchos alcaldes hay que apurarlos o preguntarles que les duele en sus municipios antes de que sea tarde, antes de que se presenten problemas.

Y en ese sentido hay que reconocer, y hasta celebrar, que el gobierno estatal aprende las lecciones, este 18 de junio lo hizo patente el gobernador Américo Villarreal al encabezar una reunión con los 43 comités municipales de protección civil, fue de carácter informativo, para recalcarles que inicia ya la temporada de lluvias para esta región, que hay pronóstico de huracanes, pero también para poner a disposición el apoyo que requieran para evitar tragedias.

Américo les insistió en coordinarse con el Estado, en estar comunicados y comunicando a la población de manera eficiente porque “la comunicación y la unidad de esfuerzos es para que Tamaulipas enfrente las contingencias naturales minimizando daños para la población, porque informar es educar y educar es hacer más por los que menos tienen”, esto en palabras textuales.

Américo es un doctor, sabe perfectamente que sale más barato prevenir que lamentar, también conoce que los comités municipales de protección civil son los primeros responsables de lo que ocurre, los que tienen que llevar información a las presidentas y los presidentes municipales de las necesidades, igual sabe que un llamado de esta naturaleza, desde su voz, tiene que mover a todas las administraciones municipales a trabajar en la prevención que les toca, limpiar drenes, quitar basura de las calles, darle mantenimiento a la infraestructura hidráulica, entre muchas cosas.

“Una población bien informada, una coordinación efectiva y la actuación oportuna salvan vidas”, eso quedó claro en la reunión con los comités de protección civil, el gobernador se adelanta, entiende su responsabilidad y no falla, de la reunión, los encargados de protección civil en los 43 municipios saben que era para despabilarlos, pero también para que presenten propuestas de apoyo si las ven necesarias o urgentes, como le insisto, en la misma intensidad que trabaja el gobernador, en el mismo tono de más vale prevenir que lamentar…

GATTÁS, LA NECESIDAD DE COLGARSE MEDALLAS…

Al hacerse un primer análisis de los resultados de la elección judicial, es decir, ya con los fríos números en la mano, se encuera a medio mundo de la política, se descubre la hipocresía o la incapacidad de muchos alcaldes y diputados porque no existen datos que respalden sus pronunciamientos públicos que en su mayoría fueron triunfalistas, casi como si ellos hubiesen ganado.

No le vamos a dar nombres, pero le sugeriremos una buena pista para descubrir a los farsantes, a todos, va: le hablo de los que al día siguiente de la elección publicaron en sus redes sociales, o hicieron publicar en los medios de comunicación afines a ellos, las felicitaciones a la virtual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, a Tania Contreras, de todos, uno o dos se salvan.

Ahora sí, van los números para no hacer análisis en el vacío, Victoria logró la participación del 17.65 por ciento de su padrón, le siguieron municipios como Aldama con el 15.14; Madero 14.87; Altamira: 15.21: Tampico: 13.67; Nuevo Laredo: 13.03; Matamoros: 10.71 y al final Reynosa con el 10.51 por ciento, ahora de esa participación también hay que destacar que la más eficiente, es decir, la de menos votos nulos, fue otra vez la de Victoria, lo que significa efectividad.

Por supuesto, y lo debió usted haber notado, que los números hablan bien del alcalde de Victoria, por eso los presumen, con la idea de colgarse medallas que efectivamente les corresponden porque, como le decía al inicio, el resto de los alcaldes y diputados no tienen números similares, ni siquiera cercanos.

Ahora, es claro que en Victoria no todo el éxito es del presidente municipal Lalo Gattás, el liderazgo político todos los sabemos, el alcalde mismo lo ha repetido muchas veces, es del Gobernador Américo Villarreal, pero también es una realidad que únicamente en la capital se notó la operación en la elección de la estructura que sigue a un alcalde, no en los dichos, si en los números, le insisto, proporcionalmente a su padrón, incluso en número de votos efectivos, Victoria destacó con mucha diferencia a favor respecto a los cínicos que creen haber sido de vital importancia con haber felicitado a la ganadora, porque no hicieron otra cosa y sus reconocimientos, por cierto, fueron a toro pasado, es decir, no movieron ni un voto a favor de ella ni de los otros candidatos.

Conclusión, por supuesto que los números le son favorables al alcalde Lalo Gattás, es claro que le corresponde, y la necesita, colgarse una medalla y, más que eso, también los números son un grito urgente para analizar que hacen el resto de los presidentes municipales, son un llamado a investigar para quién juegan realmente…

LLAMA GOBERNADOR A FORTALECER PREVENCIÓN… El gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a las y los 43 titulares municipales de Protección Civil a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, trabajar en la previsión y mantener informada a la población ante cualquier contingencia, a fin de minimizar los riesgos y afectaciones ante las lluvias que se intensificarán a partir de este jueves y durante la temporada de ciclones 2025.

Al presidir la reunión de trabajo en el Polyforum de esta capital, junto al coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González De la Fuente; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González y el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, el mandatario estatal destacó que su administración está atenta y ha quedado de manifiesto la capacidad de respuesta del Estado para enfrentar contingencias como incendios forestales, inundaciones y sequías.

“Estamos en comunicación y fortalecidos en esta unidad de apoyo mutuo y que tiene un Gobierno del Estado atento a responder con las capacidades que ya en alguna forma se han presentado y que también tenemos el respaldo con nuestros delegados y las instancias federales, como lo mostró la presencia de la directora de Protección Civil a nivel nacional en Reynosa, la presencia de la secretaria de Bienestar y de la propia presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que estuvo presente y acompañándonos en la contingencia de Reynosa con las respuestas oportunas y acertadas que se fueron dando”, dijo.

TEMPORAL LLUVIOSO GENERARÁ IMPORTANTES PRECIPITACIONES… En la reunión, el meteorólogo de PC estatal, Jesús Tovar Díaz, alertó sobre el temporal lluvioso originado por una inestabilidad tropical en el Golfo de México y el ingreso de humedad provocado por el huracán Erick, lo que generará importantes precipitaciones y el riesgo de inundaciones en zonas urbanas, principalmente de la zona cañera y el sur del estado, aumentando su presencia desde este jueves y hasta el próximo martes.

PRONOSTICA CONAGUA DE 13 A 17 TORMENTAS TROPICALES… En su intervención, Jaime Gudiño Zárate, director general del Organismo Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA, explicó que en la presente temporada de huracanes se pronostican de 13 a 17 tormentas tropicales para la zona del Océano Atlántico y reiteró el compromiso del Gobierno Federal para reforzar los trabajos de coordinación, poniendo a disposición del Estado, en caso de ser necesario, 21 Centros Regionales de Atención a Emergencias, en donde se cuenta con 769 elementos de la Brigada de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencia y 907 equipos especializados.

PC CUENTA CON 276 REFUGIOS TEMPORALES EN TODO EL ESTADO… Como parte de los programas de previsión de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Rubén Navarrete Galván, director de coordinación con los municipios, informó que se cuenta con 276 refugios temporales en todo el estado, en donde se puede brindar atención a la población que lo requiera ante cualquier contingencia provocada por fenómenos hidrometeorológicos.

En su intervención, Luis Gerardo González De la Fuente destacó el respaldo del gobernador Américo Villarreal, “quien realmente ha transformado la protección civil en Tamaulipas”, dijo, y reiteró que el objetivo y compromiso de la dependencia a su cargo es salvaguardar la vida y la integridad de las y los tamaulipecos.

VA RECTOR A CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y ENTREGA EQUIPAMIENTO… El rector Dámaso Anaya Alvarado llevó a cabo un recorrido por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) del Campus Victoria, donde realizó diversas actividades, entre ellas, encabezó la reunión del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), entregó equipo tecnológico de vanguardia y supervisó espacios académicos y deportivos de este plantel universitario.

Acompañado por la directora de la FCEH, Elsa Fernanda González Quintero, el rector de la UAT constató los avances de las diversas áreas estratégicas y dialogó con el personal académico, administrativo y estudiantes deportistas de esta institución, reafirmando su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la calidad académica y los entornos para la formación integral del alumnado.

Como primer punto del recorrido, visitó la cancha de futbol rápido de la Facultad, en donde se plantea el proyecto de adecuación y mejoramiento de infraestructura.

Posteriormente, en la Sala de Usos Múltiples se presentó el funcionamiento de tres nuevas pantallas inteligentes que fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante soluciones tecnológicas integrales para clases virtuales, videoconferencias y trabajo interactivo.

Más adelante, Dámaso Anaya encabezó la entrega simbólica de 30 equipos de cómputo, de los cuales 25 fueron asignados al Centro de Cómputo y 5 al Laboratorio de Idiomas.

También constató el trabajo que realiza el Centro de Auto Acceso, que opera en vinculación con el programa institucional de inglés y la Licenciatura en Lingüística Aplicada.

Luego del recorrido, el rector presidió la reunión del Colegio de Directores con las y los titulares de las 27 dependencias académicas de la UAT, en donde se abordaron diferentes temas para el fortalecimiento integral de la institución y de sus facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias.

