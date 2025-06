Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nos habíamos acostumbrado a la muerte…

Un hombre de guerra, acostumbrado a la muerte y sus desgracias, ha dicho que nuestro México lindo y querido es el segundo país más mortal del mundo, una nación donde la huesuda campea con alegría y desenfado, el autor de la frase es el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump que aunque lo dijo en su pasada administración no se equivocaba (quizá no se equivoca) ya que en aquel año una investigación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos colocó a nuestro país solo después de Siria en el tema de asesinatos.

Por supuesto que no pudimos indignarnos, los números de Trump se podían reconocer en el sufrimiento de este pueblo, en más de medio millón de asesinatos en los últimos 20 años (un millón de muertes dicen los enemigos del sistema que gustan de especular), más cientos de miles de desaparecidos, cifras que se aderezaban con los enfrentamientos y todo lo que padecimos disfrazados de daños colaterales.

La historia viene a colación porque con esos datos es cuando cobra relevancia lo que se ha hecho en materia de seguridad en Tamaulipas, este lunes 23 de junio en la ceremonia de honores a la bandera el Gobernador Américo Villarreal Anaya detallaba lo siguiente.

“De 140 asesinatos en promedio mensual que registraba Tamaulipas tenemos cinco meses con promedios muy a la baja, el mes pasado fue de 17”, después habló de desaparecidos, la cifra la reconoció, aunque nada comparable al pasado.

Después de ello vale la pena que los datos se crucen con lo que vive Tamaulipas en el ámbito nacional y todavía se ven mejor, la Presidenta Claudia Sheinbaum nos ha reconocido como el Estado más seguro en la frontera con Estados Unidos, los datos nos colocan en los primeros lugares de Entidades con menos asesinatos a nivel nacional, de las más bajas, la octava más segura después de que estábamos casi al final de esa lista.

Pero sigamos detallando lo que decía Trump y ese instituto que no crea que han cambiado su percepción, solo no la han actualizado, para ellos México estaba en conflicto, porque si bien no hubo artillería pesada los carteles habrían cometido, en el 2016, más 23 mil asesinatos, poquitos menos que en Siria, pero eran ocho mil más que en Irak y nueve mil más que en Afganistán.

Los datos de aquellos tiempos los arrojaba para justificar la construcción de un muro fronterizo, ese era el contexto. Hoy por supuesto que rezamos para que nos construyan ese muro, ayudaría para que no pasen tantas armas ni dólares sucios a México, para que de una vez por todas nuestra frontera solo sea utilizada para el tráfico de mercancías legales, lo que ayudará a las economías de ambos lados, pero ese será otro tema.

Conclusión, la verdad hay que insistir en que todo mundo se queda corto en las estadísticas sobre violencia, quizá ya no somos el país preferido de la muerte, pero seguimos mal en ese aspecto y aquí es donde debemos ponernos abusados, protegernos, más aún, ya no debemos tratar el tema como si fuera el único existente porque los mexicanos de bien somos mucho más que los malos, la gran mayoría de nuestro pueblo solo piensa en trabajar, en el bienestar de sus hijos y por ello seguimos de pie, en un país hermoso, con mucho potencial, afectado, eso sí, por los vicios y los abusos de muchos gringos y su gobierno, también por muchos políticos que nos saquearon, con todo y ello igual nos debe quedar claro que estamos cambiando, más en Tamaulipas que se ve diferente, su frontera ya es tratada como un lugar estratégico para los negocios, y también un sitio donde se habla de otros temas.

Por ejemplo, en la misma ceremonia de honores Américo Villarreal Anaya destacó también el reconocimiento que hizo la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Tamaulipas, por no tener observaciones a la cuenta pública de 2023, así como la buena calificación que le otorgó la firma “PCR-Verum”, por el manejo financiero de los recursos públicos.

De ello hablamos, fuimos por más de tres sexenios un Estado, también una nación en el mismo periodo, que estábamos acostumbrados a la muerte, esa es la razón por la que hasta nos parece raro, vaya, nos parece noticia como si fuera la excepción, el que hoy nos esté yendo bien que los asesinatos se hayan reducido casi al mínimo, que ojalá, y así sigamos…

ANALIZAN OPERACIONES DEL PUERTO NORTE… El gobernador Américo Villarreal Anaya recibió en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz a ejecutivos de Hyundai Glovis México y Mota-Engil, a fin de evaluar el avance de aspectos logísticos, de seguridad y planeación para el inicio de operaciones del Puerto del Norte, en el municipio de Matamoros.

Acompañado por el director general de la Administración Portuaria Integral Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, el gobernador del Estado aseguró que, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se avanza para contar con las condiciones técnicas y materiales que permitan concretar un proyecto estratégico que consolidará a Tamaulipas como la primera frontera marítima con el mercado norteamericano.

“Muchas gracias por su confianza y por acompañar este proceso, tengan por seguro que el Puerto del Norte brindará seguridad y operatividad”, expresó el mandatario tamaulipeco.

En la reunión de trabajo, David Plata, jefe de Logística de Vehículos Terminados en México de Hyundai Glovis, felicitó al gobernador por los avances del proyecto: “cuenten con nosotros y ver cómo nos podemos sumar y los pasos a seguir”, dijo.

Por su parte, Javier García Bejos, director de Proyectos Especiales Latinoamérica en Mota-Engil, celebró que el Puerto del Norte sea una prioridad en Tamaulipas y destacó que esta nueva terminal marítima permitirá reducir hasta un 30 por ciento el tiempo de traslado y los costos a las empresas exportadoras, en un entorno seguro y controlado. “Vamos a operar con eficiencia y seguridad”, afirmó.

También tomaron parte en la mesa de trabajo Cristian Betancourt, maniobrista de Glovis México, y Juan Carlos Ocejo Pérez, director operativo de Mota-Engil.

AVANZA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UAT EN VICTORIA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión de trabajo con el líder del Congreso de la Unión, diputado Ricardo Monreal Ávila, con el propósito de revisar y fortalecer los proyectos estratégicos que impulsa la Universidad en materia de salud y educación superior en el estado.

Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones del palacio legislativo federal, el rector presentó dos iniciativas prioritarias: la construcción y operación de la Facultad de Medicina Humana, en Ciudad Victoria; y la creación de un hospital universitario de alta especialidad en el campus de la zona sur (Campus Tampico).

Ambos proyectos representan una inversión conjunta estimada en más de dos mil quinientos millones de pesos, a ejercer durante los próximos tres años.

El rector Dámaso Anaya destacó que la Facultad de Medicina Victoria contempla una infraestructura integral que incluirá aulas, laboratorios, biblioteca, auditorio, sala de conferencias, oficinas administrativas, áreas deportivas, consultorios, quirófanos, simuladores y estacionamientos, con el objetivo de fortalecer la formación médica en el centro del estado y ampliar la cobertura académica en el área de la salud.

En cuanto al hospital universitario proyectado para el sur de Tamaulipas, señaló que la iniciativa responde a la creciente demanda de servicios de salud especializados, y que se plantea como un espacio que no solo ofrecerá atención médica de alta complejidad, sino que también fungirá como un centro de formación profesional, investigación científica y educación médica continua.

El proyecto plantea que este hospital cuente con servicios de radiología avanzada, análisis clínicos, endoscopía, cirugía cardiovascular, neurocirugía, oncología, cuidados intensivos, unidad de quemados, gastroenterología, nefrología, investigación médica, entre otros.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal expresó su respaldo a los proyectos presentados, reconociendo el papel de la UAT como motor del desarrollo regional. Asimismo, manifestó su compromiso de respaldar estas propuestas dentro del análisis presupuestal del Congreso, y subrayó la alineación de estos esfuerzos con las iniciativas promovidas por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

INVITA LUCY DE GATTÁS A DONAR UTILES ESCOLARES… El regreso a clases representa un reto económico para muchas familias, y con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan, el DIF Victoria, encabezado por su Presidenta Lucy de Gattás, lanza nuevamente la campaña de colecta y entrega de útiles escolares nuevos para niñas y niños en situación vulnerable.

Desde su inicio en 2022, esta iniciativa ha permitido entregar más de 5,900 paquetes de útiles escolares en distintas colonias de Ciudad Victoria, contribuyendo así a disminuir la deserción escolar por falta de recursos.

Este 2025, el DIF Victoria renueva su compromiso e invita a toda la ciudadanía a participar con donativos voluntarios de útiles escolares nuevos: mochilas, colores, lapiceras, libretas, lápices, plumas, entre otros artículos que pueden marcar la diferencia en la educación de una niña o un niño.

Los donativos se estarán recibiendo en las instalaciones del DIF Victoria, ubicadas en el 16 Berriozábal, de lunes a viernes en un horario de 8:00 am a 2:30 pm, hasta el día 11 de julio.

Además, el próximo 2 de julio se realizará también la tradicional Caravana de Útiles Escolares, un evento en el que las personas podrán acudir a pie o en su vehículo a realizar su donativo a partir de las 9:40 am, siendo recibidas por el Presidente Municipal Eduardo Gattás y la Presidenta del DIF, Lucy de Gattás.

