Marco Antonio Vázquez Villanueva

Entre puercos y la indolencia…

Hay que reconocerlo, porque hay evidencia de ello, que muchos alcaldes y alcaldesas ahora si están pendientes de sus pueblos por la emergencia a causa de Barry, quien sabe si harán poco o mucho, pero ahí están, prueba más palpable de ello es el alcalde de González, Miguel Ángel Zúñiga quien acudió personalmente a apoyar a la población e hizo uso de sus conocimientos como doctor para asistir a una joven mujer en un parto, fue exitosa su intervención, la niña Renata y su madre están bien en un hospital después de que el nacimiento se dio en plena lluvia, en un lugar cerrado al tráfico por las corrientes de agua, en las peores condiciones climáticas.

En Victoria el alcalde Eduardo Gattás también ha hecho recorridos por la ciudad, igual les ha tocado auxiliar personas en afectaciones por encharcamientos y corridas de agua, la alcaldesa de El Mante, Patricia Chio, en plena madrugada daba cuenta de sus acciones, es decir, lo más probable es que ni siquiera haya dormido.

Ahora, otra realidad es que no todos los ediles actuaron así, otros durmieron como angelitos, algunos de ellos hasta se esconden en sus lujosos ranchos o en el otro lado de la frontera para que no los molesten, pero ya lo dicen los viejos, “lo que no descubre el agua (las lluvias) lo descubrirá el tiempo” y de eso darán constancia las redes sociales en corto tiempo.

Y hay que ir más adelante, las lluvias, las benditas lluvias, ya hacen estragos en los deteriorados y viejos pavimentos, los baches aparecieron y por muchas partes, además somos víctimas de lo mal planeado como crecieron las ciudades, de obras mal hechas en el pasado, e incluso casas que se construyen en lugares inadecuados y causan inundaciones o sufren de las mismas, todo se hizo con permisos de las autoridades municipales de aquellos tiempos que pagaban favores a lideres de colonos, a lo anterior agregue fugas de drenaje y otros problemas que surgirán.

Igual es real que con poquita cultura de parte del pueblo el daño y los problemas serían menores, con que no tiráramos basura podríamos evitar los contratiempos de las inundaciones y fugas de drenahe, o se minimizarían, pero esas son otras historias, de lo que hoy se trata es de medir la calidad de las administraciones públicas, porque dentro de todo hubo municipios que chambearon en prevenir y limpiar drenes con tiempo y otros que mejor se transan los recursos.

Llueve en casi todo el Estado y sirve para evaluar a los ediles, hoy sabremos quien merece un aplauso y quien se ganó más los chiflidos del respetable.

Le relato una historia local de la capital, hace algunos años se le preguntó a quien era el presidente municipal de Victoria si tenía algún proyecto para amortiguar las inundaciones y los daños que causan las corridas de agua por la ciudad, se le especificó que a la altura del libramiento Emilio Portes Gil, allá por el IPSSET, un charco provocó un accidente que causó la muerte de una persona, luego se le habló que en las calles del 27 hasta el eje vial el agua de lluvia arrastraba carros con sus corrientes lo que podría causar una desgracia, que lo mismo ocurre en todas las calles del centro de la ciudad y principalmente en la Felipe Berriozábal, pero que peor se pone en arterias de Las Flores, también allá por la Asentamientos Humanos en la entrada a la Modelo, en la colonia López Portillo, por la Libertad y ni para que hablar de las zonas bajas de la ciudad, al oriente, donde van a parar todos esos escurrimientos, cada una de sus calles son verdaderas trampas mortales y la respuesta que dio en realidad fue preocupante, “llueve una vez al año”, dijo sin pudor, aunque cuando vio la reacción de los presentes le agregó que prefería invertir en pavimentaciones, tapar baches, mejorar vialidades porque esas si se utilizan todos los días.

Lo cierto es que no hizo una cosa y la otra le quedó mal, por fortuna desde el Gobierno de Américo Villarreal se han hecho trabajos al respecto, en algunos tramos las lluvias dejaran algunas enseñanzas, pero en general las cosas están mejor.

Le traigo esa breve historia a colación porque las lluvias mostraron que pueden causar una real desgracia, las corrientes de agua ponen en peligro la vida de miles de personas que salen a trabajar, le habló de todo el Estado.

Entonces, una verdad es que si se requiere hacer algo para evitar esos ríos, quizá obras para encausar los escurrimientos, tal vez nuevos drenes pluviales o algo que propongan los ingenieros y especialistas, le insisto, la enseñanza es en todo el Estado y todavía a tiempo en muchos casos.

Pero no es todo, y ya para concluir, hay que dejar claro que muchos puercos de dos patas están dejando sus tiraderos en las calles de las ciudades, son parte del problema de esas inundaciones y que también hay que hacer algo con ellos, pensar en sanciones más grandes y, por supuesto, lo mismo hay que hacer con la indolencia de algunas autoridades…

TRABAJA SALUD DEL ESTADO PARA PREVENIR ENFERMEDADES… Para dar seguimiento a las acciones de salud encaminadas a la prevención de enfermedades que podrían registrarse por las lluvias derivadas de la tormenta tropical Barry, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, activó el comando operativo para la seguridad en salud para evaluar los daños, realizar la búsqueda de personas afectadas y los riesgos a la salud que podrían presentarse.

Dijo que luego del diagnóstico realizado por Protección Civil y la CONAGUA sobre la situación que prevalece en las zonas afectadas y los daños que se pudieran generar, la dependencia a su cargo realiza el desplazamiento de las brigadas para identificar riesgos epidemiológicos para prevenir brotes ante la presencia de las lluvias y con ello reducir la incidencia de enfermedades como las infecciones respiratorias, gastrointestinales, de la piel, de los ojos, entre otras.

“Al analizar la situación que prevalece por la tormenta tropical, se han activado las brigadas de atención para que de manera inmediata se realice el saneamiento básico para evitar brotes de enfermedades, se han verificado los albergues y las tomas de agua, que además de la atención médica que se otorga y los medicamentos, se realizan pláticas para el manejo y conservación de los alimentos, el cuidado del agua para uso y consumo humano, entre otras actividades para proteger la salud de los afectados”, detalló Hernández Navarro.

Destacó que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, los insumos para estas acciones, tanto en el primer nivel de atención (Centros de Salud) como en los refugios temporales, se encuentran asegurados; así como se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en las localidades y zonas afectadas.

Por último señaló, que es importante estar atentos a los avisos preventivos y la evacuación de sus hogares en caso de verse afectados por la creciente de ríos o las condiciones de la vivienda, lo que reduce el riesgo de lesiones ocasionadas directamente por los vientos e inundaciones y recomendó que durante las lluvias, procuren permanecer en un lugar seguro; evitar tocar postes, cajas de luz o cables; no cruzar corrientes de agua y evitar transitar por calles inundadas.

De igual manera informó que para buscar atención o asesoría médica, pueden marcar al WhatsApp 8343114502 del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), o llamar al 911 en el caso de cualquier emergencia.

APOYA LA UAT AL PUEBLO DE TAMAULIPAS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión virtual con directores y directoras de las dependencias académicas de los campus Sur, Mante y Victoria, a fin de evaluar las medidas que se han implementado para proteger la integridad de la comunidad universitaria durante la contingencia meteorológica que se ha presentado en la región.

En su oportunidad, el rector dijo que la UAT está lista para colaborar en las acciones que determine la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas para contribuir a salvaguardar a la población ante las inundaciones y daños causados por la tormenta tropical Barry.

Reiteró la total disposición y suma de esfuerzos institucionales con el Gobierno del Estado y con todas las autoridades que trabajan para cuidar de las comunidades afectadas por este fenómeno meteorológico.

Refirió que, como parte de las acciones inmediatas, ha sido habilitado el Gimnasio del Centro Universitario Sur (campus Tampico) como albergue temporal para la gente que así lo requiera.

Por otro lado, mencionó que en Ciudad Mante la UAT cuenta con personal, equipamiento e instalaciones para colaborar con Protección Civil, una vez que ya se ha presentado el desbordamiento de ríos y evacuación de la población.

Puntualizó que en la zona sur del estado, la UAT dispone de personal en las áreas de la salud para colaborar en las acciones que sean necesarias.

Por último, sostuvo que la Universidad está lista también para llevar víveres y otros recursos que son de gran ayuda en este tipo de contingencias.

PRESUME GATTÁS TRABAJO DE PREVENCIÓN… La limpieza y desazolve preventivo de drenes pluviales dejó como resultado saldo blanco durante las 24 horas de intensa lluvia registrada en Victoria, informó el presidente municipal Eduardo Gattás Báez al encabezar este martes el operativo de protección y auxilio a la población.

Indicó que, de acuerdo al informe de la Coordinación de Protección Civil Municipal, se reportó leve afectación en dos casas habitación del Ejido Guadalupe Victoria, lugar al que acudió con su equipo de colaboradores para atender personalmente el reporte y brindar el apoyo necesario a los afectados.

“Es mejor prevenir que lamentar y el saldo blanco que hoy tenemos es resultado de las acciones que hicieron previo al inicio de la temporada de lluvias con la limpieza de drenes pluviales, recolección oportuna de basura en las calles y el operativo de Protección Civil para prevenir riesgos de inundación”, señaló Gattás Báez.

De acuerdo al reporte de la Coordinación de PC del Municipio, los 17 drenes de la ciudad funcionaron al cien por ciento pese a ser rebasado su nivel por la gran cantidad de agua pluvial registrada; y se mantiene monitoreo permanente en los vados del río San Marcos que conectan las colonias San Marcos, Las Vegas y 19 Guadalupe Río.

Aunque el pronóstico de lluvias descenderá en los próximos días, recomendó a la población extremar cuidado en niños y adultos, así como estar atenta a la información oficial de instituciones de los tres niveles de gobierno de protección civil.

