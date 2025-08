La UAT invita a conocer más sobre las leguminosas y su aprovechamiento

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el objetivo de visibilizar la riqueza vegetal del noreste mexicano y fomentar el conocimiento y aprovechamiento sustentable de la flora nativa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) publicó la obra “Guía de leguminosas útiles del matorral submontano en Tamaulipas”, una aportación científica y educativa que documenta la diversidad, usos y características de más de 25 especies de leguminosas presentes en esos ecosistemas.

Coordinada y escrita por las y los investigadores, adscritos a la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Edmar Meléndez Jaramillo, Laura Rosa Margarita Sánchez Castillo, Ma. Teresa de Jesús Segura Martínez y Juana María Coronado Blanco, esta guía es resultado de años de observación, clasificación y análisis en campo.

La publicación está editada en formato de consulta práctica, con 53 páginas a todo color, las cuales presentan un catálogo ilustrado con las principales especies de leguminosas en forma de árboles, arbustos, hierbas y enredaderas, como el guaje blanco, el ébano, la uña de gato, el lupino texano o el chascarrillo.

Cada entrada incluye su nombre común, nombre científico, descripción botánica, usos locales y potenciales, así como su temporada de floración, lo que convierte a esta obra en una herramienta útil para estudiantes, académicos, productores rurales y público interesado en el conocimiento ecológico regional.

Además del valor botánico, la guía resalta las múltiples funciones ecológicas y sociales de estas plantas. En palabras de los investigadores, las leguminosas no solo aportan alimento y forraje, sino que también mejoran la fertilidad del suelo gracias a su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, y actúan como barreras naturales contra la erosión. Varias de ellas han sido tradicionalmente empleadas en la medicina herbolaria, en la producción de carbón vegetal, en la construcción rústica, e incluso como ingrediente alimenticio en comunidades rurales.

En el apartado introductorio, se detalla cómo el matorral submontano tamaulipeco, a menudo subestimado frente a otros ecosistemas más frondosos, representa una reserva de biodiversidad valiosa, con plantas que han desarrollado notables adaptaciones a condiciones extremas de sequía y altas temperaturas. Por ello, esta guía también pretende incentivar el respeto, el estudio y la conservación de este tipo de vegetación.

Uno de los puntos más relevantes del documento es su enfoque en la nutrición y seguridad alimentaria. Se explica cómo las semillas de las leguminosas, ricas en proteínas, carbohidratos, fibras, calcio, hierro y vitaminas del complejo B pueden ser aliadas clave en la lucha contra la desnutrición, especialmente en zonas vulnerables.

No obstante, sus autores advierten que no todas las especies son aptas para el consumo humano, ya que algunas contienen toxinas naturales que deben ser eliminadas mediante procesos como la cocción, el remojo o la fermentación.

La “Guía de leguminosas útiles del matorral submontano en Tamaulipas” está disponible en versión impresa bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y en su edición digital en Libros UAT, mediante el enlace https://libros.uat.edu.mx/index.php/librosuat/index; además, se proyecta la difusión de esta guía en espacios académicos, comunitarios y de conservación ambiental.