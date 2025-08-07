Marco Antonio Vázquez Villanueva

De millonarios…

Tan de moda por estos tiempos, la llamada inteligencia artificial hace sus propios análisis y afirma que el regreso a clases, por alumno, tranquilamente va a superar los cinco mil pesos, que será de hasta 10 u 11 mil pesos el gasto cuando tenga un par de hijos en edad de bachillerato.

Sin embargo, envueltos en el huracán de la política que implica las adivinanzas sobre el costo de las vacaciones de Andy López Beltrán en Japón; las posibles ligas con el narco de Adán Augusto López que es Senador y fue consentido de Andrés Manuel López Obrador en su gobierno; igual del asesinato de un alto funcionario de la FGR en Tamaulipas; más los propios gastos en el periodo vacacional, los tamaulipecos parece que todavía no nos enteramos de lo caro que resultan los útiles escolares, las cuotas y hasta uniformes y zapatos que ofrecen muchas escuelas en forma obligatoria.

Es claro, si quien paga no reparó en dicho gasto o apenas puja o se queja en el feis para puntualizar abusos, pues las autoridades correspondientes están peor, hacen como que la virgen les habla ante cada reclamo, ante cada denuncia que se presenta, peor si estás son informales, si no pregunte dónde es que anda la Profeco o qué han hecho todas las autoridades inmiscuidas en el tema.

Negocios en el regreso a clases los hay por todas partes, primarias, secundarias, bachilleratos que obligan a sus alumnos en que tienda comprar los uniformes, se presume que es a cambio de un porcentaje de ganancia que dejan las comercializadoras a cada institución y que nadie sabe dónde va a parar, luego se cierra la decepción con la incapacidad de los padres de familia por conocer en que se invierte el dinero de las inscripciones.

No se confunda, en lo particular soy partidario de que los padres de familia participen en la educación, estén pendientes de los avances o retrocesos de sus hijos, igual de aportar cuotas para que los niños estén cómodos en lo que resulta ser su segunda casa, hay que decirlo necesariamente y casi como una sentencia, así somos casi todos, es una realidad que los papás ven con buenos ojos esa acción de aportar sin embargo la gran mayoría se frena porque nadie les informa cómo se invierten los dineros que entregan casi sin chistar.

Otra dificultad o problema es que en las primarias hacen falta trabajadores sociales capaces de distinguir quien tiene y en qué medida puede pagar las cuotas, es decir, que sepan condonar esos apoyos o canjearlos por trabajo en la institución a quien no tenga dinero con el objetivo de que los niños no paguen los platos rotos y se vean obligados a cambiar de escuela, por ejemplo.

El caso es que ya se ve próximo el regreso a clases y en esta ocasión podría ser con mucho estrés, con los problemas económicos que causa el comprar todo lo que se necesita para la educación de los niños.

El regreso a clases debería ser un fiesta, celebrar que nuestros hijos tendrán en el futuro la oportunidad de no mezclarse con delincuentes y menos vivir pobres, el llevarlos a la escuela es garantizarles muchas posibilidades de vivir dignamente, por ello es una lástima que muchas de las mamás y algunos papás todavía llegan sufriendo al primer mes de clases porque no encontraron la etiqueta verde pálido que les pidieron para el cuaderno que utilizaran los niños en los problemas de sumas de la tarea de matemáticas porque ha de saber que en muchas escuelas los maestros llegan a esos excesos, o porque se tienen que hacer muchos ahorros para pagar prestamos, en fin, hay cosas que corregir y, aunque pocos hagan algo por ello, usted tome su responsabilidad y busque ahorrar en las compras, vaya a las ferias del libro, a los tianguis, a esa tienda que tiene ofertas, sinceramente espero que a usted le haya ido muy bien en este tema y sonría, total, lo único que le puedo garantizar es que hará la mejor inversión de su vida al mandar a la escuela bien equipados a sus hijos, así que ya no se estrese con este regreso a clases, se lo digo con sinceridad, se lo digo con todo y que en esta ocasión para diseñado para millonarios…

TIENE TAMAULIPAS ESTABILIDAD FINANCIERA… La agencia calificadora Moody’s Local México reafirmó la calificación de emisor del Gobierno del Estado de Tamaulipas en A.mx, con perspectiva estable, como parte de su revisión anual de cartera.

Este resultado fortalece la confianza de los inversionistas y consolida la posición de la entidad como un destino atractivo para el desarrollo económico, informó el secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui.

“El resultado de esta evaluación es reflejo del liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado una administración financiera sólida, basada en la disciplina y el uso responsable de los recursos públicos, elementos clave para el crecimiento económico y el bienestar social en Tamaulipas”, destacó Lavín Verástegui.

Además, se ratificaron siete calificaciones de deuda del estado, cinco de ellas cuentan con la calificación AAA.mx, lo que significa que el Gobierno de Tamaulipas tiene finanzas muy sólidas y no existe riesgo de que no cumpla con sus pagos; las otras dos calificaciones, AA+.mx y AA.mx, también son muy positivas, ya que reflejan una alta confianza en la capacidad del estado para cumplir puntualmente con sus compromisos financieros.

Estas calificaciones muestran que Tamaulipas maneja bien su dinero, y que eso genera confianza entre los bancos y otras instituciones para invertir o prestar recursos al estado.

Moody’s Local México destacó que la ratificación obedece a diversos factores, entre los que se encuentran, la amplia y diversificada base económica de Tamaulipas, un alto nivel de ingresos propios, una posición de liquidez moderada, la disciplina financiera sostenida y un manejo responsable de las finanzas públicas, además del nivel de deuda equivalente al 52% de los ingresos operativos.

Este reconocimiento fortalece el posicionamiento de Tamaulipas como un ente confiable ante el sistema financiero nacional, al tiempo que mejora sus condiciones de acceso a financiamiento para impulsar proyectos estratégicos de desarrollo.

La evaluación positiva de Moody’s se suma a recientes pronunciamientos de otras agencias como PCR-Verum y Fitch Ratings, que coinciden en destacar la fortaleza financiera del Estado y su compromiso con la transparencia, eficiencia y estabilidad presupuestaria.

Estas acciones son reflejo del compromiso del Gobierno de Tamaulipas con una gestión responsable y transparente de los recursos públicos, impulsando una transformación económica orientada al desarrollo y al bienestar de todas las familias tamaulipecas.

OBTIENEN INVESTIGADORES DE LA UAT CERTIFICACIÓN NACIONAL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece su liderazgo en la generación de conocimiento y en el desarrollo de capacidades científicas, al registrar un incremento en el número de docentes certificados por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

En la convocatoria 2025, un total de 92 profesores de la UAT fueron evaluados favorablemente para obtener o renovar su certificación con este prestigioso reconocimiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), lo que representa un aumento del 4.3 % respecto a la convocatoria anterior del SNII.

El rector de la UAT, Damaso Anaya Alvarado, expresó su reconocimiento al trabajo y compromiso de las y los docentes que integran esta nueva generación de investigadoras e investigadores certificados.

Destacó que estos resultados son producto de una visión estratégica que ha priorizado el desarrollo de capacidades científicas en todas las áreas del conocimiento, y que hoy se reflejan en el posicionamiento de la Universidad como una institución que contribuye activamente a la solución de problemáticas sociales, al desarrollo sostenible y al fortalecimiento del bienestar comunitario.

Con los resultados de esta convocatoria, para el año 2026, la UAT contará con un total de 454 docentes con certificación vigente en el SNII en el cual el 46.26 % son investigadoras y el 53.74 % investigadores.

Es importante subrayar que, del total de reconocimientos otorgados en esta convocatoria, 47 corresponden a nuevos ingresos al sistema, mientras que 45 son resultado de procesos de permanencia o promoción.

Los resultados evidencian la presencia de diferentes niveles de reconocimiento dentro del Sistema Nacional, con 39 docentes en la categoría de Candidato, 44 en Nivel I, 8 en Nivel II y 1 en Nivel III. De manera especial destaca la Dra. Juana María Coronado Blanco, adscrita a la Facultad de

Ingeniería y Ciencias, quien mantiene su reconocimiento en el Nivel III, la máxima distinción otorgada, que reconoce su trayectoria científica, producción académica de alto impacto, liderazgo en proyectos de alcance nacional e internacional, así como una significativa contribución en la formación de talento académico.

Dámaso Anaya reafirmó el compromiso institucional de seguir incrementando las certificaciones de la UAT en este Sistema Nacional, promoviendo el fortalecimiento de los cuerpos académicos, la consolidación de líneas de investigación pertinentes y el impulso a la profesionalización del personal docente.

ENTREGA LALO GATTÁS CALLE NUEVA A VECINOS DE LA TREVIÑO… El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez selló compromiso con vecinos de las colonias Norberto Treviño Zapata y Viviendas Populares al inaugurar la rehabilitación asfáltica de la calle Chihuahua que abarca una superficie de 3, 493 metros cuadrados.

“Esta obra, es testimonio de la transformación que está viviendo nuestra ciudad; Victoria tiene rumbo, proyectos y resultados”, afirmó Gattás Báez al hacer el corte del listón inaugural junto a su esposa Lucy de Gattás, integrantes del Cabildo y equipo de trabajo.

Agustina Salas, porta voz de los más de 3,100 habitantes beneficiados del sector, agradeció y reconoció el esfuerzo del alcalde de la Capital de Tamaulipas por mejorar la movilidad vehicular con obras de infraestructura vial que dan seguridad y bienestar social.

Este año, el gobierno de Victoria ha concretado 13 obras de pavimentación con carpeta asfáltica y 3 de concreto hidráulico en proceso de concluir; además de aplicar 500 metros cúbicos de asfalto en el bacheo de 3,993 metros cuadrados en vialidades primarias y 30 colonias de la ciudad.

