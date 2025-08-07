Reciben PPLs 160 pares de lentes en CEDES Matamoros

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Matamoros, Tamaulipas.- Un total de 160 Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros, fueron beneficiadas con exámenes de la vista y lentes con graduación, como parte de una campaña oftalmológica en coordinación con la Diócesis de Matamoros.

La jornada médica se llevó a cabo dentro de las instalaciones del centro penitenciario, donde especialistas realizaron estudios visuales personalizados a la población.

Al concluir el proceso, cada beneficiario recibió sus lentes con la graduación

correspondiente.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de las personas residentes de este centro, ayudándoles a superar dificultades de visión que afectan su bienestar físico, emocional y social dentro del entorno penitenciario.

Además de facilitar la lectura, el estudio y el acceso a materiales de capacitación, el uso de lentes también contribuye a una mayor integración en actividades de reinserción social y reduce el aislamiento derivado de problemas visuales no atendidos.

La colaboración entre autoridades penitenciarias y la Pastoral Social forma parte de una estrategia para fortalecer la salud y el desarrollo humano de quienes se encuentran privados de su libertad.