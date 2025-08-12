Cruz Azul le gana al Atlético de San Luis

AGENCIAS

En una noche cargada de presión y dudas, Cruz Azul encontró alivio en el estadio Alfonso Lastras.

El equipo de Nicolás Larcamón, cuestionado por su arranque irregular en el Apertura 2025 y la histórica goleada en la Leagues Cup, respondió con carácter para vencer (1-2) al Atlético de San Luis.

Con anotaciones de Carlos Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda, los cementeros tuvieron una noche tranquila, aprovechando sus oportunidades y dando a su técnico un respiro necesario en medio de la tormenta.

El comienzo del juego entre ambos clubes fue cerrado, con pocas oportunidades y emociones en los arcos. Esa falta de intensidad no tardó en ser premiada por la grada, que luego de un primer tiempo para el olvido, despidió a los equipos con una gran cantidad de abucheos.

Con el partido en el aire, fueron los visitantes quienes comenzaron a tener conexiones en la cancha, empezando a preocupar a la zona baja potosina y tardando poco en abrir el marcador.

El primer gol del partido llegó de los pies de Carlos Rotondi, quien aprovechó un pase y, con un gran disparo, mandó el balón al fondo (51′).

La anotación de Cruz Azul fue un golpe fuerte para San Luis, que cometió errores y se desconcentró, abriendo la puerta al segundo tanto, gracias a un penalti cobrado por Ángel Sepúlveda (57′).

Con la ventaja, los celestes controlaron el partido y pudieron ampliar la diferencia, ante un San Luis que terminó con uno menos tras la expulsión de João Pedro y le puso drama el juego al marcar el descuento de los pies de Román Torres (85′).