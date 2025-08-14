Cuarto noche cumple promesa de Alexis Ayala tras ser salvado de eliminación

AGENCIAS

Pompas y aires, es lo que reinó en La Casa de los Famosos después de la gala de nominación, cuando convivieron un rato antes de irse a dormir y el Cuarto Noche decidió cumplir con la promesa que hizo Alexis Ayala si lo salvaban de la eliminación el domingo pasado, hacer un full moon.

Después de hablar un rato sobre el resultado de la nominación y cenar todos juntos, los 13 habitantes de la casa cayeron en una charla escatológica donde Abelito fue el protagonista, porque les explicó el arte de expulsar gases, para después pasar por la práctica, a la cual se unieron varios miembros de la casa, como Shiky y Elaine.

Al poco rato Aldo de Nigris, Abelito, Guana, Aarón Mercury y Alexis Ayala se levantaron de la mesa, fueron a buscar sus batas y salieron al jardín a realizar un pequeño ensayo de lo que harían minutos después. Acto seguido se dirigieron al baño y comenzaron a hacer algo con su espalda baja, que no se pudo ver hasta que regresaron al exterior.

Ya sobre la tarima del jardín comenzaron a ponerse de acuerdo en lo que harían, y al grito de “¡Listos cámaras!” de Mar, comenzaron el espectáculo.

“Hola, buenas noches. Con ustedes el show más esperado de La Casa delos Famosos México. Como nosotros los del Cuarto Noche, Luna Llena, sí cumplimos lo que prometemos, vamos a ver”, gritó Mar Contreras antes de ponerse en un costado y cantar con ellos un tema que crearon parala ocasión.

Con movimientos sencillos, poco a poco fueron quedando de espaldas y justo cuando pedían que votaran por ellos, dejaron caer las batas para mostrar sus glúteos donde se leía la frase “VOTA NOCH”, faltando una letra ya que Abelito sólo bailó pero no enseñó.

“Voten gente, queremos quedarnos una semana más”, expresó Guana, ya que tanto él como Alexis y Mar están en la placa de nominación, junto a Facundo, Mariana Botas y Ninel Conde.

Hay que recordar que en la década de los 90 Alexis Ayala formó parte de un espectáculo llamado Sólo para mujeres, el cual provocó escándalo y polémica, porque por primera vez un grupo de actores jóvenes y con cuerpos bien formados, presentaban un show donde las mujeres podían verlos y tocarlos semidesnudos.

El concepto tuvo gran éxito y marcó un hito en el mundo del espectáculo, a pesar de que en algunas plazas de provincia fueron censurados; toda esta historia fue contada en un documental que también está disponible en ViX.