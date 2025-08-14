Desde México buscan enviar “un barco de petróleo para Cuba”

AGENCIAS

Personas cubanas en nuestro país alistan una recaudación de fondos para enviar desde territorio mexicano “un barco de petróleo para Cuba”.

La Asociación de Cubanos Residentes en México A.C anunció que quieren enviar el petróleo a Cuba, debido a “la grave crisis energética que atraviesa la isla debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos”.

“El proyecto presentado inicia en el marco de las actividades de homenaje al Centenario del natalicio de Fidel Castro”, destacó la asociación, en colaboración con el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y el Partido Comunista de México.

Homenaje en México a Fidel Castro por su natalicio

Como parte de los homenajes para Fidel Castro, quien nació el 13 de agosto de 1926, en nuestro país se han comenzado a realizar eventos para conmemorar su natalicio 100 el próximo año.

La embajada cubana en México rindió homenaje “al Gigante de Cuba”: “Su ejemplo nos guía, su legado nos inspira a ser mejores cada día”.

“Celebramos el inicio de los 100 Años con Fidel, con la convicción profunda de que una sociedad más justa, solidaria y digna sí es posible”, dijo la embajada de Cuba.