Preparan Municipio de Victoria y CREDE regreso a clases

14 agosto, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez y el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) Juan Vital Román Martínez, sostuvieron importante reunión con el fin de coordinar acciones y estrategias para el inicio del próximo regreso a clases.

En el encuentro, el alcalde de la Capital de Tamaulipas dispuso brindar apoyo a la autoridad educativa en la limpieza en el entorno de planteles, alumbrado público, abastecimiento de agua y operativo de seguridad vial.

Como enlace, la secretaria de Bienestar Social del Municipio, Lorena Zapata Medina, informó que a través de esta coordinación institucional se busca que las escuelas en Victoria arranquen el ciclo escolar 2025-2026, con espacios óptimos para la impartición educativa.

En base a las peticiones que presenten directivos ante el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) y área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, se dará respuesta mediante las secretarías de servicios públicos, obras públicas, Protección Civil y Dirección de Tránsito y Vialidad.

Como parte del acuerdo, recordó que el próximo fin de semana se realizará en la plaza del 8 Hidalgo la tradicional Feria del Regreso a Clases por parte de la CANACO Victoria, con oportunidades de adquirir artículos y servicios a bajo costo en apoyo a la economía familiar.

