Marco Antonio Vázquez Villanueva

A retirar los dólares…

Con bombo y platillo el gobierno de Estados Unidos anunció el decomiso u aseguramiento de bienes con valor de 700 millones de dólares al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer más espectacular el golpe reiteraron la oferta de una recompensa por 50 millones de dólares a quien lo entregue.

A Maduro lo acusan los gringos de ser narcoterrorista, de liderar un cartel de la droga que se denomina Los Soles, presuntamente manejado operativamente por sus subalternos, obvio que el gobierno del país sudamericano se defiende argumentando que el ataque es por ideologías, que el “imperio” yanqui los quiere subordinar a sus intereses y que no lo van a permitir.

Siendo honestos, es claro que eso de las ideologías es mera mercadotecnia, ni unos ni otros la conocen, o fingen no conocerla, ellos se guían más por el dinero, los dólares, los negocios e intereses de sus grupos de poder, que por las propuestas del socialismo o capitalismo.

Pero también responden y protegen sus intereses políticos, por ejemplo, Trump sabe que le urge presentar resultados en su presunta lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y no tiene intenciones, o eso parece, de empezar por su casa ya que no sería tan espectacular mostrarse al mundo como corruptos, digo, ni modo que no haya en su territorio quien proteja a los distribuidores, a los que trafican con las drogas, a quienes las ponen en el mercado en todas sus ciudades, a ellos los tiene a la mano junto con todos sus negocios, pero resulta que nunca los ven, ni se dan cuenta que ahí están, la prueba es que siempre son los narcos mexicanos o los de Sudamérica los malos.

Y es claro que el gobierno de Venezuela también juega su papel de víctima, porque les conviene más que dar resultados a su pueblo.

Pero bueno, la intención de este escrito no es la de hablar de política internacional ni de la forma de mover sus piezas de cada uno de los presidentes mencionados, sino de la tensión que genera en México el anuncio del gobierno gringo sobre el decomiso de bienes a un político presuntamente narco como Maduro, más que eso, la insistente forma de vincular a los miembros prominentes de gobiernos de diferentes países con la delincuencia organizada para desacreditarlos, para tratar de sembrar sus intereses, es más, quizá hasta con la intención de someterlos a sus necesidades comerciales y políticas.

Es claro, por ejemplo, que, si ya comenzaron a ofrecer 50 millones de dólares por Maduro, aunque todos presumamos que es más mercadotecnia que realidad porque si quisieran o pudieran ya habrían ido por él a Venezuela, también es una realidad que pronto podrían hacer lo mismo con prominentes políticos de México que tienen un pasado y un presente oscuro o bastante sospechoso.

No es algo imposible de que suceda, es más, se ve muy cerca la probabilidad de verlo, tanto como las veces que presuntamente ya le han quitado visas a alcaldes como el de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados a quien interrogaron por más de siete horas en la aduana y a quien le han detenido del otro lado a miembros de su gobierno municipal con drogas, o a la misma gobernadora de Baja California a quien también le quitaron su Visa.

Acuérdese que desde hace muchos meses en Estados Unidos, comenzando por Donald Trump, hablan de la delincuencia organizada y la mezclan con la política, al grado que amagan con imponer aranceles a los productos mexicanos o cerrar las fronteras a otros, es cierto, hasta hoy no han mencionado oficialmente de nadie en particular, pero podrían caer en esa tentación muy pronto.

Y ahí es donde tiemblan muchos y muchas, porque el gobierno gringo debe tener información suficiente de cómo es la realidad en México en materia de delincuencia, quién la protege o se beneficia de la misma o quien lo ha hecho de esa manera, y si bien se va limpiando en sus estructuras la nueva administración, es necesario decir que también tiene resistencias o eso se presume en muchos lados.

Por eso el anunció de la recompensa de 50 millones de dólares por quien de información sobre Maduro, por eso el anuncio del decomiso de bienes con valor de más de 700 millones de dólares vinculados presuntamente a él, es que causa pavor en algunos malos políticos mexicanos, sobre todo del viejo prianismo que entregaron a este pueblo a los narcos, y ellos, los que se portaron mal, incluidos algunos morenos del pasado inmediato, son los que deben estar preocupados, los que deben comenzar a a poner sus barbas a remojar o, mejor aún, quizá deban comenzar a retirar sus inversiones y sus dólares de los dominios gringos, digo, no se los vayan a quitar y en la próxima ser ellos los que llenen las primeras planas de la prensa mundial y ser exhibidos en la forma como han vendido o saqueado a este México lindo y querido…

GESTIONA GOBERNADOR RECURSOS EN BANOBRAS… El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo esta tarde una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, en la que se acordaron lineamientos para destinar recursos a proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas.

Durante la reunión se habló del respaldo financiero para apoyar la ampliación del Puente Tres de Nuevo Laredo, el mejoramiento de la infraestructura carretera en el estado y consolidar obras en marcha en el Puerto del Norte, en Matamoros, que recién inició operaciones.

El gobernador estuvo acompañado del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda y el director de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán, quienes expusieron a detalle los proyectos, que son de gran importancia para fortalecer el desarrollo económico Tamaulipas.

ESTRENA UAT QUIRÓFANO MÓVIL EN VETERINARIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó el quirófano móvil veterinario que permitirá acercar a la comunidad los servicios médicos de salud animal y cuidado de las mascotas, además de contribuir en las campañas de salud pública y ambientales.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer a la comunidad universitaria la nueva unidad móvil cuyo funcionamiento está a cargo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

En el evento, celebrado en el marco de la ceremonia de inicio del ciclo escolar de la UAT en el Campus Tampico, el rector subrayó que este equipamiento reafirma el compromiso de vincular la práctica académica con el servicio a la comunidad, puesto que será un puente entre el conocimiento universitario y las necesidades reales de la sociedad, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios veterinarios.

De acuerdo con el plan de trabajo, se realizarán 500 esterilizaciones de perros y gatos en Ciudad Victoria; posteriormente, el quirófano se moverá a otras comunidades de la entidad, con la finalidad de colaborar en soluciones al problema de mascotas en situación de calle.

Entre otras acciones, se colaborará con la Secretaría de Salud estatal en campañas de vacunación y diferentes servicios a las comunidades, buscando contribuir a la salud animal y, a su vez, a la salud humana y el cuidado ambiental.

El quirófano móvil fue adquirido mediante un proyecto ganador en la convocatoria emitida por CFEnergía, empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para desarrollar acciones en temas de bienestar. El equipo cuenta con rayos equis, dos mesas de cirugía, dispositivo para esterilizar material de laboratorio, refrigeradores, entre otros aditamentos.

Acompañaron al rector en la presentación la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García; el director de la FMVZ, Flaviano

Benavides González; el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco; y la coordinadora del quirófano, Dra. Sandra Elizabeth Hernández Méndez.

ENTREGA MUNICIPIO DE VICTORIA DOS CALLES PAVIMENTADAS MÁS… Con la entrega de dos calles más, revestidas con carpeta asfáltica en Lomas de Calamaco, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez consolida día a día el proyecto de construir una ciudad más ordenada y próspera.

Al acudir al lugar de la obra vial de 5,431 metros cuadrados de superficie, fue recibido, junto a su esposa Lucy de Gattás, por la señora Norma Sánchez Martínez, quién a nombre de los 10,152 beneficiarios reconoció el esfuerzo que realiza para invertir bien el recurso público.

“Esta obra es reflejo de lo que creemos, que Victoria se construye de la mano de su gente y que el gobierno responde con hechos para mejorar la calidad de vida, seguridad y bienestar de quienes transitan y viven en la zona”, afirmó Gattás Báez.

La calle Lomas de Calamaco y Camargo, entre Zeferino Fajardo y Loma Agreste, rehabilitada con nueva carpeta asfáltica, facilitará un acceso más rápido al comercio, instituciones de gobierno y vialidad más segura para los habitantes de ese transitado sector de la Capital de Tamaulipas.

