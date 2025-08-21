Dictan fallo condenatorio contra exsecretario de Educación de Cabeza de Vaca; podría alcanzar una pena de 20 años

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por encontrarlo culpable de los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Peculado, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, que preside la Maestra Martha Patricia Rodríguez Salinas, jueza de la Primera Región, del Primer Distrito Judicial del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, dictó fallo condenatorio en contra de Mario “N”, ex secretario de Educación del sexenio del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Después de haber escuchado a la totalidad de los testigos y peritos que desfilaron ante la presencia del Tribunal, se determinó que Mario “N” celebró de manera ilegal un convenio, cuando tenía calidad de servidor público.

Según el proceso, se acreditó que con fecha 15 de enero del 2018 Mario “N” celebró un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina, con la Aseguradora Metlife, México S.A. de C.V., en la Ciudad de México, con efectos legales, en Ciudad Victoria.

En dicho acto intervino Mario “N”, representando a la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas como subsecretario de Administración de la mencionada dependencia, sin que su cargo tuviera facultades para ello.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, dispone en su artículo 13 que al frente de cada dependencia habrá un titular quien ejercerá las funciones de su competencia, aunado a que la secretaría, suscribe convenios relacionados con el ramo educativo, tal como lo dispone el numeral 36 fracción XVI relacionado con la fracción V de la Ley en cita.

Durante el periodo que tuvo vigencia dicho convenio, del 15 de enero del 2018 al 30 de septiembre del 2022, la aseguradora realizó diversos depósitos y transferencias a una cuenta bancaría del Banco Santander (México) S.A., perteneciente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, lo cual asciende a la totalidad de 8 millones 285 mil 878.87 (ocho millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos 87/100 m.n.) y no a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Según la investigación, parte de los recursos habrían sido utilizados para pagos y transferencias al ahora sentenciado, sin haber sido regulados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, pues dicha dependencia es la facultada para regular los ingresos y asignar las partidas presupuestales del ejercicio anual.

Con el fallo al ex funcionario estatal, podría alcanzar entre ambos ilícitos una pena hasta de 20 años de prisión, lo cual se decidirá en la audiencia pública de reparación de daño e individualización de sanciones, que está programada para el 26 de agosto de 2025 a las 11:30 horas en la Sala “H”, del Centro Integral de Justicia en el Estado de Tamaulipas, encontrándose citadas las partes intervinientes.