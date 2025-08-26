El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1

AGENCIAS

La Fórmula 1, la escudería Cadillac y el propio Sergio “Checo” Pérez confirmaron el regreso del piloto mexicano a la F1.

La escudería estadounidense debutará en el campeonato de la Fórmula 1 en 2026, y para ello anunció este martes que sus pilotos serán el mexicano Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Esto significa el regreso del volante mexicano a la categoría reina del automovilismo, donde suma 280 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull Racing en diciembre del año pasado.

“Creemos que su experiencia, su liderazgo y su capacidad técnica son realmente lo que necesitamos”, indicó Dan Towriss, CEO del equipo de Fórmula uno de Cadillac y TWG Motorsports. “Es la combinación correcta, los pilotos adecuados en el momento adecuado, y nos sentimos honrados por su confianza en nosotros y en este proyecto”.

Valtteri fue segundo en la clasificación detrás de su entonces compañero en Mercedes, Lewis Hamilton, en 2019 y 2020, mientras que Pérez, el piloto mexicano más exitoso de F1, fue segundo cuando en Red Bull, Max Verstappen, dominó en 2023.

La escudería austriaca dejó ir a Pérez al final del año pasado, mientras que Bottas es piloto de reserva de Mercedes este año después de no sumar puntos en 2024 con Sauber.