Venezuela pide apoyo del jefe de la ONU ante “amenazas” de Trump

AGENCIAS

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela pidió el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante “las amenazas” de Estados Unidos, y expresó su preocupación por “el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares” del país norteamericano en el Caribe.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro espera recibir el apoyo de Guterres para “restablecer la sensatez” en la región latinoamericana y caribeña, que enfrenta, según Caracas, unas “amenazas” por parte de Washington, pese a que se trata de una “zona de paz” declarada como tal en 2014, señaló el canciller venezolano, Yván Gil.

El ministro de Exteriores expresó estas preocupaciones durante una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, celebrada una semana después de que Estados Unidos advirtiera que está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a la nación sudamericana.

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares (mdd) la recompensa por información que lleve a la captura del presidente Maduro, a quien el país norteamericano acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

El canciller venezolano aseguró este martes que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está “atentando contra la paz” en la región bajo lo que señaló como “falsas narrativas”, que son, dijo, un “pretexto para justificar agresiones contra Venezuela”.

“Confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además, los esfuerzos del Gobierno bolivariano han sido debidamente certificado por la UNDOC”, afirmó Gil en redes sociales.