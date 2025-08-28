Reconoce Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Victoria a elementos de la Guardia Estatal

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- En reconocimiento a su trabajo realizado al servicio de la población, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria, llevó a cabo una ceremonia de Dignificación de Elementos de Seguridad 2025 en la cual fueron galardonados 12 elementos de la Guardia Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de este municipio y contó con la presencia de representantes del ámbito empresarial.

En representación del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Mtro. Carlos Arturo Pancardo Escudero, asistió el subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Alex Melgarejo Torres, quien destacó la importancia de seguir colaborando con la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y la FGJT para lograr los objetivos comunes.

‘’Es un orgullo estar aquí y reconocer el trabajo que hace el personal de la Guardia Estatal y los compañeros de la Fiscalía; esto se debe a la participación ciudadana, si no hubiera participación ciudadana y la confianza que han obtenido con los actos que aquí se demuestra, aquí se reconoce, hemos logrado avanzar en seguridad’’, manifestó.

Asimismo, destacó que la entrega de unidades motorizadas por parte del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya ha permitido incrementar la presencia y mejorar la operatividad a lo largo de la entidad, fortaleciendo la colaboración con los organismos ciudadanos y fuerzas de seguridad.