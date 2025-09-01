Arranca siembra de trucha pinta en Miquihuana

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Miquihuana, Tamaulipas – En atención a uno de los compromisos del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través del trabajo del personal técnico especializado de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, dio inicio al proyecto acuícola en la comunidad de Valle Hermoso, Municipio de Miquihuana, con la siembra de mil 700 alevines de trucha pinta, provenientes del estado de Michoacán.

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza destacó que el lote de organismos introducidos en la granja cuenta con su certificado de sanidad, lo que garantiza la producción de un alimento seguro para su consumo o comercialización.

“Este proyecto tiene como objetivo no solo impulsar la producción acuícola en la región, sino también fomentar el desarrollo económico local mediante la generación de empleo para los habitantes y ejidatarios de Valle Hermoso”, subrayó.

Asimismo, se reconoce la valiosa participación del Sistema DIF Estatal, presidido por la Dra. María de Villarreal, cuya intervención ha sido clave en la organización y capacitación de los pobladores, lo cual permitirá asegurar la permanencia y el éxito del proyecto a largo plazo.

Montagner Mendoza destacó que este esfuerzo conjunto ha sido posible gracias a la excelente coordinación institucional entre el DIF Estatal y las Secretarías de Obras Públicas y de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas con el bienestar y el desarrollo sustentable de sus comunidades