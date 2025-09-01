“Bola de narcopolíticos y corruptos”, increpa Alito Moreno a oficialistas; “el PRI no permitirá que asesinen la democracia”

AGENCIAS

El senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, llamó narco políticos a los legisladores de Morena, durante la sesión del Congreso General y la recepción del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El PRI jamás permitirá que Morena asesine la democracia, ni que asesine a los opositores, porque no les tenemos miedo y no les tengo miedo, aquí los voy a enfrentar con la ley y con la razón, bola de narcopolíticos y corruptos que destruyen al país”, dijo Moreno en tribuna.

Dichos reclamos hicieron que los diputados y senadores oficialistas le gritarán: “Fuera fuera” y “Alito, culero, te vas al desafuero”; incluso, la diputada Margarita García se puso atrás de “Alito” con una pancarta en la que se mostraba la fotografía de Claudia Sheinbaum y la leyenda “felicidades, Presidenta”.

El senador priista criticó la reforma al Poder Judicial y la elección popular de ministros, magistrados y jueces, que hoy tomaron protesta, y afirmó que se trata de una estrategia para perseguir a la oposición.

“Este primero de septiembre es un día negro obscuro para México y para la República. México está de luto porque ha muerto la justicia en manos de Morena, una reforma fraudulenta, perniciosa que permitió al partido en el poder elegir a conveniencia a ministros, a jueces, a magistradas para así duplicar la persecución política”, expresó.

Y adelantó que su partido votará en el Congreso en contra de la reforma electoral que propondrá el Ejecutivo.

“Ahora se avecina esa locura de reforma electoral, con la que Morena quiere destruir la pluralidad, anular la competencia política y quedarse con el control absoluto del país, lo que buscan es claro, instalar una dictadura desde las urnas, donde solo ellos ganen, solo ellos manden y nadie les cuestione”, dijo.