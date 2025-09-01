Entrega alcalde aula educativa en arranque del ciclo escolar en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la entrega de un aula didáctica y el exhortó a niñas y niños de aprovechar el aprendizaje que les brindan sus maestros, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, junto a su esposa Lucy de Gattás, inauguró el nuevo ciclo escolar 2025-2026 en la escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Con honores a la bandera de México y Tamaulipas, presidió el acto protocolario en compañía de autoridades educativas y comunidad escolar, ante quienes reiteró en su mensaje el compromiso de su gobierno municipal de seguir invirtiendo en la dignificación de espacios donde se fortalezca la educación de la niñez de la Capital de Tamaulipas.

“Hoy damos inicio a un nuevo ciclo escolar y lo hacemos con la inauguración de un aula que representa futuro y esperanza. La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas, cada niña y niño que pisa estas aulas es una semilla de cambio para nuestra ciudad”, expresó Gattás Báez.

El alumno Oscar Aguilar Tovar y la directora del plantel, Profra. María Elena Cisneros, como padres de familia de la colonia Liberal, agradecieron la construcción y entrega del aula tipo aislada de 6×8 metros, con superficie de 48 metros cuadrados en beneficio de 1,545 alumnos de los turnos matutino y vespertino.

En la ceremonia inaugural, estuvieron presentes la Mtra. Ana M. Ramírez Morales supervisora de la zona escolar 186, la Profra. Sonia Ortega Moreno directora del Jardín de Niños Laureana W. González, Nora Gallegos Ibarra presidenta de la Asociación de Padres de Familia e integrantes del Cabildo y Gabinete Municipal.