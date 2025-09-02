Despojan de su camioneta a John Milton en Culiacán

2 septiembre, 2025
Menos de un minuto

AGENCIAS

Culiacán, Sinaloa.- Este martes 2 de septiembre el famoso hipnotizador John Milton fue despojado de su camioneta en la carretera Culiacán- ElDorado.

El despojo violento del carro se reportó alrededor de las 5 de la tarde de este martes.

Al momento del despojo, John Milton transitaba la carretera junto a su equipo en un vehículo Cadillac modelo 2025 de color blanca, la cual cuenta con GPS. La unidad está a nombre de él, John Milton Mota Palma.

De acuerdo con el reporte, el despojo fue realizado por cuatro sujetos que portaban armas largas, los cuales conducían un vehículo sedan color gris.

Tras cometer el despojo, los sujetos emprendieron la huida en dirección a la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

