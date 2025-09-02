Por Carlos López Arriaga

Tras el iceberg completo

Cd. Victoria, Tam.- Antes Contralora, hoy titular de la Secretaría Anticorrupción, NORMA ANGÉLICA PEDRAZA externó su postura sobre las denuncias presentadas por el titular jurídico en la Secretaría de Salud IVÁN SALDAÑA.

La dama contempla un panorama más amplio cuando dice que las graves corruptelas en Salud son la punta del iceberg. Espero no interpretar mal sus palabras si digo que la pudrición afectó a todo el organigrama cabezón.

Y no solo al Ejecutivo. Falta por ver qué descubre la nueva presidenta del Supremo Tribunal TANIA CONTRERAS cuando estudie las cuentas que hereda de los exmagistrados panistas.

Llega TANIA al cargo con su experiencia previa como Asesora Jurídica, donde le fue posible contemplar esa parte mayor del témpano albiazul que se oculta bajo el espejo del agua.

Siguiendo el principio del griego ARQUÍMEDES, la proporción entre lo visible y lo invisible es de 10% contra 90%. La diferencia (decía el viejo sabio de Siracusa) entre la densidad del hielo y la del agua determina la fracción de masa sumergida.

Llevado esto al lenguaje coloquial, por cada latrocinio, desfalco, transa, malversación, trastupije o rapiña, habría otros nueve por descubrir. El témpano entero.

NORMA ANGÉLICA es licenciada, maestra y doctora en la misma disciplina, administración. Tiene mucho trabajo por delante, al igual que la Fiscalía anticorrupción y la propia Fiscalía General, la actual o el relevo que llegue en diciembre.

DISTINTA LECTURA

La aportación del abogado SALDAÑA es de importancia clave en la rectificación de la narrativa mediática que identificó al clan CARMONA con el partido guinda. Cuando todo mundo sabe que dicho grupo creció y se empoderó con el PAN.

En concreto, con PANCHO CABEZA. Habría, incluso, algunos ilícitos extra por la desaparición deliberada de documentos oficiales, impresos y digitales. Rastros perdidos de la actividad facturera que prohijó el mandamás anterior como pago a su principal financiero de campaña en 2016.

Acaso por ello, la doctora PEDRAZA amplía el horizonte visual para decirnos que los actos de corrupción no se restringen a Salud. Alcanzan a otras dependencias y entidades.

Nada que no supiéramos quienes vivimos en Tamaulipas, tomamos nota y además hicimos la reseña del final caótico que caracterizó a dicha administración en el otoño de 2022. La ausencia de valor civil para rendir cuentas a sus relevos en cada área. Omisión grave y sin precedente en los tiempos contemporáneos.

El saqueo final. Entre otros ejemplos, la desaparición de equipos de oficina, el abandono (y desvalijamiento) del parque vehicular y la brutal crisis de liquidez que heredaron al gobierno entrante.

Según la prospectiva de PEDRAZA, en los próximos meses podrían acumularse más denuncias, fruto del trabajo que hoy realizan los órganos internos de control en todas las dependencias.

SIGUEN LOS GRITOS

Y bueno, el escándalo del senador GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA no cesa. Sus despropósitos más recientes parecen haberlo instalado en redes sociales como el villano favorito.

Su forcejeo con “Alito” MORENO es apenas un eslabón más en una larga cadena de infortunios acumulados en la memoria colectiva. Materia prima de su negra fama; ganada a pulso, con una terquedad digna de mejores causas.

Flaco favor hace a la 4T, pues aporta argumentos a sus adversarios para que insistan en hacer tabula rasa y embarrar a todos los morenistas con los excesos de NOROÑA.

Poco antes de pelear con “Alito”, fue tema de escándalo por su viaje a Europa. De paso la emprendió contra la comunicadora AZUCENA URESTI; luego maltrató al conductor PEPE CÁRDENAS mientras, en paralelo, se descubría una bien instalada residencia en Tepoztlán, Morelos.

Para colmo, declaró en falso la propiedad como suya; cuando aún se encuentra a nombre de una dueña anterior que además tiene cuentas pendientes con el SAT. Inmueble cuya construcción y proceso de venta se efectuaron en una zona donde es requisito la autorización comunal de Tepoztlán.

Los frentes se multiplican cuando aparece por ahí una hermana de nombre ROSA LUZ (en YouTube se firma como LUZA, https://tinyl.co/3ep2) quien lo denuncia por violencia de género ejercida contra ella y la mamá.

Igual se sabe que ha tenido tres parejas sentimentales y va en la cuarta. Perfil emocional inestable que se refleja en su desempeño público.

QUÉ SIGUE AHORA…

En suma, el hombre resulta un compañero de ruta muy incómodo para el partido oficial. Acaso pintaría mejor como personaje literario en busca de autor. Sus andanzas tienen mucho de realismo mágico.

Quizás el mejor servicio que pudo haber brindado a la Presidenta fue el haber operado el desplazamiento de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ cuando era visto como el hombre fuerte del Senado.

Una vez descubierta su colusión con el cartel tabasqueño de “La Barredora” (y tras buena dosis de fuego amigo) ADÁN ocupa hoy una posición marginal. Fue, precisamente, NOROÑA quien se encargó de llenar su espacio,

con una fidelidad total a Palacio Nacional (y no a la agenda de Palenque, como LÓPEZ HERNÁNDEZ).

Se diría que la misión de GERARDO está cumplida. ADÁN AUGUSTO quedó arrinconado y la presidencia senatorial está hoy en manos de LAURA ITZEL CASTILLO.

Por el bien de su partido, lo idóneo es que ADÁN y GERARDO mantuvieran un perfil bajo. Desaparecer un tiempo de redes y medios. Sobre el primero se dice que, a cierto plazo, le espera una embajada en París. El destino del segundo depende de su conducta. Por cierto, impredecible.

