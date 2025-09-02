“Todo está bien”: Trump desestima rumores sobre su salud; dice que son “noticias falsas”

AGENCIAS

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó los rumores que durante días han circulado en redes sociales sobre su salud como “noticias falsas”, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes.

“No vi eso”, dijo el republicano de 79 años cuando un periodista le habló sobre la especulación generalizada en las redes sociales, incluyendo X, de que estaba con problemas de salud, con algunos usuarios incluso sugiriendo que había muerto, después de varios días en los que no apareció ante los medios. “Eso son noticias falsas”, agregó.

Acusó a los medios por prestarse a difundir ese tipo de noticias. “Pero ustedes están aquí y pueden ver que todo está bien”, señaló.

“No hice ninguna [rueda de prensa] durante dos días, y dijeron que debía haber algo mal conmigo. Biden no las hizo durante meses. No se le veía por ningún lado. Y nadie dijo nunca que hubiera algo mal con él, y sabemos que no estaba en su mejor forma”, aseveró Trump.

En la conferecia, Trump confirmó que mudará la sede del Comando Espacial de Estados Unidos del estado de Colorado a Alabama, revirtiendo una decisión de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

Según Trump, el comando en Huntsville tendrá un “papel clave en la construcción de la Cúpula Dorada”. También señaló que la mudanza del comando a Alabama añadirá “30 mil empleos” al estado y que ahora Huntsville será conocido como “Rocket City” (la Ciudad Cohete).

La administración Trump acusó a Biden de tener el Comando Espacial en Colorado por “una decisión política”, y el mandatario acusó que Colorado tiene “un sistema electoral corrupto”, por permitir el voto por correo.

Trump insistió asimismo en que enviará a la Guardia Nacional a Chicago, pese a la oposición del gobierno estatal. No mencionó cuándo podría ocurrir. “Vamos a entrar. No dije cuándo. Vamos a entrar”.

Cuestionado sobre el fallo de un juez que el viernes bloqueó los aranceles recíprocos que impuso a diversos países, Trump afirmó que mañana apelará ante el Tribunal Supremo la sentencia.

Según Trump, el fallo del juez, “desde el punto de vista jurídico, no tienen ningún fundamento legal. Pero desde el punto de vista del sentido común, destruiría a Estados Unidos” si no se pueden mantener los aranceles. Por ello, afirmó que buscará una “decisión expedita” por parte del Supremo.