CorreBasket suma 5o triunfo consecutivo

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- El equipo de Correcaminos sumó su quinto triunfo al hilo dentro de la temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP, esto tras vencer 87-77 a los Dorados de Chihuahua.

La duela del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT campus Victoria, fue testigo de esta gran victoria de Correcaminos que lo coloca cada vez más cerca de la zona de Playoffs en lo que es el cierre de la temporada.

El equipo de Luis García Sevilla tuvo un inicio de ensueño y es que terminó aprovechando la localía, al ponerse 22-9, Troy Cracknell y Damian Daniels fue un verdadero dolor de cabeza para el equipo de Dorados.

Para el segundo cuarto el equipo visitante tuvo sus mejores 10 minutos del juego y es que lograron acortar la distancia a seis puntos al quedar 43-37.

En la segunda parte del juego Correcaminos volvió a pisar el acelerador y es que la afición victorense jugó su papel dentro de la duela, ya que el equipo de casa se fue arriba 76-66.

Ya para el cierre del partido el “Ave tamaulipeca”, selló su victoria, al mantenerse la ventaja de dos dígitos, finalizando 87-77.

En lo individual Troy Cracknell fue el mejor para Correcaminos en la duela al hacer 20 puntos en la pintura. Mientras que por Dorados, fue Kenneth Hasbrouck que logra hacer 22 puntos.

Este jueves Correcaminos buscará cerrar la serie con una victoria más a las 19:15 horas en la duela del Gimnasio Multidisciplinario.