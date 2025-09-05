Entrega Lalo Gattás informe por escrito al Cabildo de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás Báez, presentó este miércoles su primer informe de gobierno ante el Honorable Cabildo, mismo que dará a conocer a la sociedad victorense el próximo 30 de septiembre con acciones, logros y avances de su gestión al frente de la administración municipal.

En su comparecencia, en la que estuvieron presentes su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF Municipal, y sus hijos, rindió un breve informe del estado que guarda la administración 2024-2027, convencido de honrar con resultados la confianza de la gente.

En su mensaje, destacó que hace un año trazó el rumbo de gobernar con transparencia, cercanía y logros tangibles para transformar la esperanza en hechos, demostrando con cifras claras que se trabaja día a día para cambiar la vida de las familias victorenses.

“Hoy podemos decir con firmeza que estamos cumpliendo” afirmó Gattás Baéz ante integrantes del Cabildo, colaboradores del gobierno municipal e invitados que asistieron al evento protocolario celebrado en la sala de sesiones de Palacio Municipal.

Apegado a la política humanista del Dr. Américo Villarreal Anaya y su esposa la presidenta del DIF María Santiago de Villarreal, dijo encabezar un gobierno erigido bajo cuatro grandes ejes: Confianza, Bienestar en los Hogares, Servicios Públicos dignos y Desarrollo para el Futuro.

“Este informe no es logro de un hombre ni de un gobierno, es el reflejo del trabajo coordinado bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y el Cabildo plural, que antepone el interés de Victoria por cualquier diferencia política”, enfatizó.

Para concluir, reiteró el compromiso de seguir trabajando de la mano del mandatario estatal y la presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para, con la frente en alto y voluntad de no rendirse, seguir transformando la Capital y Corazón de Tamaulipas.