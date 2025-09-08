Gobierno de Victoria responde con obras y acciones

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con 290 metros cuadrados de bacheo, 13,800 de rastreo y nivelación en colonias y 24 obras de pavimentación en proceso, el gobierno de Victoria atiende y da respuesta a peticiones y compromisos que recibe el alcalde Lalo Gattás a través del número de atención ciudadana 072 y audiencias públicas.

Esta semana, llegó a las colonias Mainero, Mariano Matamoros, Norberto T. Zapata, Azteca, Los Pinos, zona centro y fraccionamientos Haciendas del Santuario y Villarreal con el programa de rehabilitación de pavimento para mejorar la seguridad vial y peatonal en los sectores colindantes.

Con trabajos de rastreo y nivelación, se atendieron peticiones en las colonias La Esperanza, Alta Vista, Ampliación López Mateos, La Estrella y fraccionamientos Los Olivos y Haciendas del Bosque en beneficio de 3,700, que incluyo el camino parcelario del ejido el Ejido El Refugio para el desarrollo y actividad de la actividad agropecuaria.

Este lunes, a traves de la Secretaria de Obras Públicas dará continuidad a 24 obras de pavimentación con asfalto, concreto hidráulico, red de agua potable, construcción de aulas y techumbres en escuelas y cuartos dormitorios en cinco colonias que se construyen para familias en situación vulnerable.