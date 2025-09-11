Entrega Lalo Gattás seguro por incendio de vivienda a ciudadana afectada

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente municipal de Victoria Lalo Gattás entregó un apoyo patrimonial más por siniestro de incendio, beneficio vigente para contribuyentes que están al corriente con el pago de impuesto predial correspondiente al año 2025.

Este lunes, recibió en su despacho a la señora Blanca Oralia Peredo Castro, residente de la colonia Bertha del Avellano, quién hace unos meses perdió parte del patrimonio inmobiliario al incendiarse su vivienda ubicada en la calle Ingenieros Manzana 9 Lote 27.

“Gracias por la ayuda alcalde Lalo Gattás, este apoyo nos va servir para reparar nuestra casa y mi familia vuelva a tener un techo donde vivir” dijo la beneficiaria al recibir el cheque que cubre el seguro por siniestro que mantiene el gobierno municipal este 2025.

Gattás Báez agradeció la confianza de los victorenses que, como la señora Blanca Oralia, han respondido al municipio con el pago oportuno del impuesto predial, contribución que aseguró se destina a la mejora de los servicios públicos, obras y programas de asistencia e infraestructura social.