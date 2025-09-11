Feria del Empleo Matamoros 2025 conecta a buscadores de trabajo con más de 50 empresas

Se ofertaron 972 vacantes en donde participaron 1,044 buscadores de empleo

11 septiembre, 2025
Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Matamoros, Tamaulipas.- Con el compromiso de generar más y mejores oportunidades laborales para las y los tamaulipecos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevó a cabo la Feria del Empleo Matamoros 2025, en la que se reunieron empresas de diversos sectores productivos y personas en búsqueda de un empleo formal.

El evento fue encabezado por la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, quien destacó que estas acciones fortalecen la vinculación entre la iniciativa privada y la ciudadanía, generando bienestar en las familias.

“Hoy en Matamoros acercamos a las y los buscadores de empleo con empresas serias y comprometidas, ofreciendo vacantes que permiten la incorporación al mercado laboral con mejores condiciones”, señaló Martínez Molano.

En esta edición participaron 57 empresas que pusieron a disposición de la población 972 vacantes. La respuesta fue positiva, con la asistencia de 1,044 buscadores de empleo, quienes pudieron entrevistarse de manera directa con los reclutadores.

La subsecretaria estuvo acompañada por funcionarios del municipio de Matamoros, representantes de la iniciativa privada y el encargado del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas, Emanuel Reséndez, quienes coincidieron en la importancia de seguir impulsando espacios de vinculación laboral.

Por último, señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de seguir trabajando bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, promoviendo la transformación de Tamaulipas a través de más oportunidades de empleo y desarrollo económico.

