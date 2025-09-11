Recibe DIF Tamaulipas donativo de la campaña “Todos somos útiles” de la Fundación HEB en la Comunidad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, recibió un donativo por 135 mil 631 pesos por parte de la Fundación HEB en la Comunidad, resultado de las aportaciones realizadas por clientes y socios de la cadena comercial entre el 14 y el 31 de julio del presente año.

La campaña “Todos somos útiles” tiene como objetivo recaudar recursos para entregar útiles escolares y alimentos saludables a las niñas y niños que más lo necesitan en este regreso a clases, con la finalidad de fortalecer su educación.

Gracias a la solidaridad de clientes y socios, quienes contribuyeron con donaciones de 5, 15 y 25 pesos en las tiendas, y con el respaldo de la fundación que duplicó la cantidad recaudada, los recursos serán dirigidos a la compra de útiles y enseres escolares, además de alimentos saludables en beneficio de las 96 niñas, niños y adolescentes residentes de la Casa Hogar del Niño del DIF Tamaulipas.

Durante la entrega, las y los representantes de la fundación otorgaron una tarjeta con dinero electrónico al Sistema DIF Estatal correspondiente al donativo.

De esta manera, la Fundación HEB en la Comunidad se une a los Mensajeros de Paz para contribuir con la educación de las niñas, niños y adolescentes de la Casa Hogar, quienes cuentan con más herramientas para su desarrollo físico e intelectual.