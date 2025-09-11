Rector y estudiantes de la UAT comparten jornada universitaria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el propósito de consolidar una relación más cercana con la comunidad universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, visitó la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), en un encuentro directo con estudiantes, docentes y personal administrativo de este plantel.

Este recorrido, denominado “Un día con tu rector”, que se llevará a las 27 dependencias académicas de la UAT, forma parte de las acciones que promueve Dámaso Anaya para estrechar los lazos y escuchar de manera directa a la comunidad estudiantil, conocer sus proyectos y reforzar el acompañamiento institucional en las diferentes áreas que fortalecen su formación integral.

A su llegada, el rector fue recibido por el director de la FCAV, Jesús Gerardo Delgado Rivas, iniciando una jornada en donde compartió con las y los jóvenes un diálogo abierto y constructivo que permitió atender inquietudes y reconocer las iniciativas que impulsan desde los ámbitos académico, cultural, deportivo y de emprendimiento.

El rector de la UAT recorrió instalaciones académicas, áreas de convivencia y espacios deportivos, donde dialogó con estudiantes sobre sus experiencias formativas y sus aspiraciones profesionales. También conoció de primera mano proyectos estudiantiles además de interactuar con grupos que participan en actividades extraescolares.

Como parte de su visita, entregó a la Facultad de Comercio y Administración Victoria una unidad de transporte tipo van, destinada a mejorar la movilidad de estudiantes y docentes en sus actividades.

Durante los encuentros, subrayó la importancia de propiciar una Universidad más participativa, en la que se fortalezcan los valores de innovación, compromiso social y responsabilidad ambiental, señalando que se busca mantener un contacto permanente con la comunidad estudiantil, escuchando de cerca sus opiniones, inquietudes y proyectos para seguir construyendo una institución que responda a los retos de la sociedad actual.

La visita del rector Dámaso Anaya constituye un ejemplo del liderazgo cercano que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas, orientado a fortalecer los lazos con su comunidad y a promover el desarrollo integral de la juventud tamaulipeca.