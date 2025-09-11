Supervisa Gattás trabajos de limpieza en vialidades de la Capital

Para supervisar las acciones que realiza la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio, el alcalde Eduardo Gattás Báez recorrió este martes el camellón central del boulevard Fidel Velázquez, donde se realizaron trabajos de chapoleo, recolección de basura y poda de árboles.

En Victoria, La Capital y Corazón de Tamaulipas, se trabaja de manera incansable por una ciudad más limpia y segura con operativos de mantenimiento de infraestructura urbana en bulevares, calles, plazas y avenidas principales.

De octubre a la fecha, cuadrillas de parques y jardines, barrido manual, servicios complementarios y alumbrado público han fortalecido el compromiso del gobierno capitalino con sus habitantes de embellecer el entorno urbano en 1,766 kilómetros de distintos sectores de la ciudad.

Esta semana, continuarán las acciones en los bulevares López Mateos, José López Portillo, Práxedis Balboa, Luis Echeverría y avenidas principales José Sulaimán, Las Torres, Familia Rotaria, Hombres Ilustres, Carlos Adrián Avilés, Juan B. Tijerina, Berriozábal y Lomas del Santuario.

