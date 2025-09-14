Participa alcalde junto al Gobernador en ceremonia cívico-militar en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Junto al gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez presidió en esta capital la ceremonia cívico-militar del 178 aniversario de la Gesta Héroica de los Niños Héroes de Chapultepec.



En el emblemático paseo Pedro José Méndez de Ciudad Victoria frente al monumento de los Niños Héroes, autoridades de los tres niveles de gobierno y de los poderes Legislativo y Judicial realizaron el acto protocolario con el pase de lista, salva de honor y se depositaron ofrendas florales.



Con el honor de celebrar unidos este acontecimiento histórico y trascendental que marcaría el rumbo del país hace 178 años, autoridades presentes reconocieron la aportación y el compromiso de las fuerzas armadas a la paz y la seguridad del pueblo mexicano.



El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez señaló en entrevista la importancia de recordar estos actos de valor patrio protagonizados por los jóvenes cadetes del Colegio Militar que hoy honran autoridades encabezadas por el gobernador del Estado y que representan el compromiso con la defensa y la transformación de México.