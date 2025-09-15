Extiende la UAT a más municipios sus servicios educativos en línea

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, puso en marcha el programa “URTC en Movimiento: Tu Ruta Comienza Aquí”, con el cual dio la bienvenida a los estudiantes inscritos en las carreras en línea que imparten las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC), fortaleciendo con ello su sentido de pertenencia e identidad institucional.

La inauguración se celebró en la sede regional ubicada en el municipio de González, donde el rector presidió la ceremonia, acompañado del alcalde Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, representantes municipales, directivos de instituciones educativas de nivel medio superior y coordinadores de las distintas unidades regionales de la UAT.

Durante su intervención, Anaya Alvarado resaltó la importancia de contar con estos espacios para ampliar la educación a distancia y acercar la Universidad a comunidades que enfrentan limitaciones para acceder a la formación profesional.

Destacó que la UAT inicia una nueva etapa de expansión y reactivación de las URTC con las sedes de González, Jiménez, San Fernando y Tula, de un total de ocho proyectadas, lo que refleja un avance significativo para consolidar una red sólida de educación en línea en todo el estado.

Enfatizó que estas unidades regionales representan una apuesta por la inclusión educativa, permitiendo que jóvenes y adultos de distintas edades puedan incorporarse a programas de licenciatura y posgrado sin que la distancia o la falta de recursos tecnológicos sean un obstáculo.

En esta primera etapa, se han inscrito alrededor de 80 estudiantes en modalidad virtual, y se espera que la matrícula continúe creciendo en cada región, con el respaldo de laboratorios de cómputo, catedráticos y servicios de apoyo académico que garantizan la calidad educativa.

Puntualizó que la reactivación de las URTC abre la puerta a alianzas estratégicas con instituciones educativas y con sectores productivos locales, para ofrecer programas de capacitación, diplomados y servicios académicos que respondan a las necesidades de cada municipio. Finalmente, reiteró que la UAT mantiene un modelo de universidad abierta y colaborativa, invitando a gobiernos municipales, estatales, federales y a la sociedad civil a sumarse a este esfuerzo para que la educación llegue a más jóvenes tamaulipecos.

Por su parte, el presidente municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, expresó su reconocimiento al rector Dámaso Anaya Alvarado y a la UAT por el esfuerzo de reactivar las URTC como una alternativa que amplía las oportunidades educativas.

Con este programa, la UAT fortalece la oferta educativa en modalidad en línea, con licenciaturas y posgrados en áreas estratégicas como educación, tecnologías, diseño, energías renovables y ciencia de datos, ampliando el acceso a la formación superior en todo Tamaulipas.