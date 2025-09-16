Asisten Lalo y Lucy a ceremonia de Grito de Independencia

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, asistió a la ceremonia del Grito de Independencia que encabezó el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, junto a la Dra. María Santiago de Villarreal, la noche del 15 de septiembre.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, presenció la conmemoración del evento histórico más importante del país, que de manera simultánea y virtual celebró la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo desde el Palacio Nacional.

Junto a miles de victorenses, presenció la arenga de independencia en voz del gobernador Américo Villarreal Anaya desde la Plaza Juárez teñida de verde, blanco y rojo, que terminó iluminada con los tradicionales juegos pirotécnicos y un espectáculo musical.

“Siempre es un honor acompañar al gobernador y su esposa en el evento más importante de México” dijo Gattás Báez, quién junto a su esposa Lucy, festejó en 2022 desde el balcón de la Presidencia Municipal el primer grito con Villarreal Anaya siendo gobernador electo, acto que se ha repetido en Palacio de Gobierno los años 2023, 2024 y 2025.

