Presidente del Congreso de Tamaulipas acusa al dirigente del PVEM de falta de liderazgo y de respeto a las mujeres

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, acusó de falta de liderazgo, prudencia y respeto hacia las mujeres, al dirigente estatal del PVEM, Manuel Muñoz Cano, al acusarlo de una expresión despectiva contra la diputada de Morena, Katalyna Méndez Cepeda.

El también coordinador de la bancada morenista en el Congreso local, advirtió que el Congreso siempre defenderá a las mujeres y más aún a sus compañeras diputadas.

“Yo como presidente las apoyaré, cuando haya comentarios despectivos, como el que hizo el dirigente del Verde, en este caso contra una diputada de Morena; yo soy el coordinador del grupo y por supuesto, también cuenta con todo nuestro apoyo”, expresó Humberto Prieto.

Recordó que hace meses, cuando las otras tres diputadas sigladas por el PVEM decidieron integrarse al grupo parlamentario de Morena, Muñoz Cano desconoció sus argumentos públicos, al decir que fueron presionadas, como si ellas no tuviera una voluntad de decidir por sí solas.

“Es una gran falta de respeto el comentario que hizo de la diputada Katalyna, ahí nos da la razón una vez más, de su falta de liderazgo y sobretodo, de respeto hacia las mujeres”, añadió el legislador morenista.

Pidió a las instancias correspondientes, que hagan lo propio respecto de la denuncia por violencia política en razón de género que presentó la diputada, que ese tipo de comentarios no vuelvan a suceder, e insistió que el Congreso no va a permitir ese tipo de violencia de ninguna persona.

“Que deje de hacer ese tipo de comentarios, tán misóginos, es lo más sano, que se disculpe, que se retracte y sobre todo, a lo mejor él tiene que analizar internamente cómo deben de respetarse a las mujeres”, dijo este martes.