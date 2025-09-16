Sheinbaum da histórico primer Grito de Independencia

AGENCIAS

En un hecho histórico, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dio su primer Grito de Independencia, el primero que hace una mujer en la historia de México.

Ante casi 280 mil personas que atiborraron el Zócalo capitalino la jefa del Ejecutivo federal lanzó las tradicionales arengas, en donde -en medio de las diferencias de Estados Unidos- destacó la defensa de la soberanía, la independencia, pero también la figura de la mujer mexicana.

En punto de las 22:50 horas, Sheinbaum Pardo, portando la banda presidencial, recorrió los pasillos de Palacio Nacional para ser abanderada por la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la primera vez conformada totalmente por mujeres.

Tras emitir el tradicional Grito de Independencia, Sheinbaum Pardo observó en compañía de su esposo Jesús María Tarriba el espectáculo de pirotecnia.

Entre los invitados que estuvieron en los balcones de Palacio Nacional, fue su esposo Jesús María Tarriba; la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de la Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales.