Fallece Óscar Almaraz Smer, ex alcalde de Ciudad Victoria

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- El ex alcalde de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer, falleció la tarde de hoy; fuentes cercanas a su familia señalaron que fue a causa de un infarto fulminante.

Almaraz nació en esta capital el 13 de marzo de 1968, tenía 57 años de edad y estudió la carrera de contador público en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Entre los diversos cargos que ocupó en su trayectoria, fue secretario de Finanzas en la administración de Eugenio Hernández Flores; y del 2011 al 2013 fue diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por el partido tricolor también fue presidente municipal de Ciudad Victoria, del 2016 al 2018, y en el año 2021 renunció a dicho partido.

Óscar Almaraz fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal por el distrito 5 de Tamaulipas, en las elecciones del 2021, resultando electo a la LXV Legislatura que concluyó en el 2024.

En la elección del 2024 Almaraz volvió a ser candidato a presidente municipal, en esta ocasión por Acción Nacional; resultando ganador el morenista Eduardo Gattás.