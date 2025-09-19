Empata Correcaminos en tiempo agregado

Redacción Infonorte

Luego de ir abajo en el marcador por dos goles a cero, contra Tapatío, Correcaminos logró empatar a dos goles en tiempo agregado; y al final del encuentro el portero Rubén Castellanos atajó un tiro penal.

El partido se realizó la tarde de este viernes en el Estadio Jalisco, como parte de la fecha ocho del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dirigido por Jorge Urbina, comenzó el partido con mucho ánimo pero también con imprecisiones.

Al minuto 11, Diego Latorre abrió el marcador con un remate de cabeza que dejó sin oportunidad a Castellanos y así se irían al descanso del medio tiempo, con la ventaja de 1-0 para el equipo local.

En el segundo tiempo, Tapatío puso el 2-0 desde tiro penal con gol de Sergio Aguayo.

Ya en el tiempo agregado, Correcaminos igualó el marcador con doblete de Giovani Hernández, al minuto 95 desde los once pasos y al 102 con un tiro colocado que venció al portero de Tapatío.

Pero las emociones aún seguían y en el último minuto del partido, el guardameta naranja Rubén Castellanos atajó un penal al rival con lo que se selló el 2-2 en el compromiso.

En este partido el canterano de la UAT, Gianni Rubli, tuvo su debut con el equipo de Expansión, tras cumplir un proceso formativo naranja, viendo actividad desde las Academias Correcaminos, Correcaminos TDP y Correcaminos Premier.

Con este resultado, Correcaminos llegó a 6 puntos, y en la próxima fecha, recibirá la visita de Venados, en duelo correspondiente a la jornada nueve. El partido se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.