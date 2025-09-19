Empate de 2 puntos para Corre TDP

Redacción Infonorte

Correcaminos consiguió un empate de dos puntos al empatar por marcador de 2-2 ante Guerreros Reynosa y ganar el punto extra en tanda de penales en el duelo correspondiente a la jornada tres de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 del Grupo 16 de la Liga TDP, llevado a cabo este viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas en el Polideportivo Reynosa.

El representativo de la UAT desarrolló un intenso futbol durante los noventa minutos, logrando mantener el invicto en la división.

En el primer tiempo, Correcaminos marcó el 0-2. Al minuto 30’ Carlos Navarro marcó el primer tanto con un remate de cabeza y al 41’ Fernando de la Torre puso el segundo con con un tiro colocado dentro del área.

Las anotaciones de los locales llegaron al 46’ por Brandon Saldaña y al 93’ con Jesús Castorena.

El partido finalizó 2-2 y se procedió a la tanda de penales, donde el equipo naranja anotó todos los tiros y se trajo el punto extra.

Con este empate de dos puntos, el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas suma un total de 8 unidades.

Para la próxima fecha, Correcaminos recibirá al C.F. Nuevo León, el sábado 27 de septiembre a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

El once inicial de Correcaminos:

82- Ian García.

145- Aldo García.

154- Gustavo Ramírez.

160- Manuel Garza.

149- Carlos Navarro.

147- Nahum Mendiola.

144- Cristian Pintor.

139- Marcos Rosales.

134- Hebert Bocanegra.

161- Jesus Mata.

141- Fernando de la Torre.

Auxiliar Técnico Gerardo Guerra