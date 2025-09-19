Exhorta SST a eliminar objetos inservibles para evitar el dengue

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por instrucción del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el director General y Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rembrandt Reyes Nájera, hizo un llamado a la población para intensificar la limpieza y la eliminación de objetos inservibles que almacenan agua en sus hogares, ya que son propicios para la reproducción del mosco transmisor del dengue.

Con la estrategia lava tapa, voltea y tira, se disminuye la probabilidad de formar criaderos de zancudos que provocan la enfermedad del dengue, y con las recientes lluvias debemos estar atentos para eliminar el agua que se acumula.

“Siempre que se presentan lluvias debemos revisar nuestro patio para evitar que existan objetos que acumulen agua como las cubetas, llantas, botellas y cualquier recipiente inservible, además de verificar las azoteas y cortar la hierba”, mencionó Reyes Nájera.

Informó que, en este año se han registrado 462 casos de dengue en la entidad, de los cuales 286 se presentaron como no graves; 164 registraron signos de alarma, 12 pacientes presentaron gravedad de la enfermedad y a la fecha suman cuatro lamentables fallecimientos ocasionados por el dengue.

Dijo que a pesar de las recientes lluvias, en el mes de septiembre se han reportado 12 casos a diferencia del mes de agosto que fueron 78 pacientes confirmados con la enfermedad, por ello el llamado a reforzar estas medidas que son necesarias para la prevención.

“En este año, el gobernador Américo Villarreal Anaya, destinó recursos suficientes para el combate al dengue en la entidad, lo que ha permitido realizar acciones intensivas desde el mes de enero y pese a que el control se ha mantenido, es fundamental la participación de todas y todos para evitar enfermarnos”, destacó.

Por último reiteró que el llamado a evitar la automedicación y ante cualquier síntoma como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, náuseas, entre otros, acudan a la unidad de salud más cercana para proporcionar la atención y el tratamiento adecuado, ya que la enfermedad se puede agravar y requerir de hospitalización.