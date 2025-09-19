Fortalece Tamaulipas cultura de la prevención con más de 77 mil participantes en el Simulacro Nacional 2025

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En el marco de la conmemoración del “Día Nacional de Protección Civil en México”, la sociedad tamaulipeca respondió de manera ejemplar al Segundo Simulacro Nacional 2025, realizado este mediodía en instituciones públicas, privadas, educativas, así como en zonas urbanas y rurales de todo el estado.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo Rodríguez de la Fuente, informó que en esta jornada preventiva participaron 77,047 personas en 1,339 inmuebles, quienes evacuaron de forma ordenada hacia los puntos de reunión establecidos, reforzando así la cultura de la autoprotección y la preparación ante emergencias.

Destacó que por primera vez se aplicó la alerta nacional enviada a los teléfonos celulares, mecanismo que permitió llegar a millones de mexicanos y que en Tamaulipas se implementó con éxito, logrando una participación amplia y organizada.

Durante el simulacro en la Torre Bicentenario , el coordinador estatal encabezó la evacuación junto con la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván; la secretaria de Bienestar, Silvia Lucero Casas González; y el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuicultura, Antonio Varela Flores.

Al término del ejercicio, las autoridades reconocieron la reducción significativa en los tiempos de evacuación, respecto a los simulacros realizados en 2024, lo que refleja el compromiso y la preparación de la ciudadanía y de las instituciones tamaulipecas en la atención a protocolos de Protección Civil.