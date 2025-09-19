Lamenta Gattás el fallecimiento de Óscar Alcaraz

El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez lamentó el fallecimiento del ex alcalde C.P. Oscar Almaraz Smer, acaecido este día en la Capital del Estado.

Ciudad Victoria.- El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez lamentó el fallecimiento del ex alcalde C.P. Oscar Almaraz Smer, acaecido este día en la Capital del Estado.

Reconoció en su amigo a un político dedicado, quien en los diversos cargos públicos que ocupó como servidor público, se desempeñó con profesionalismo, en su administración municipal mostró un gran amor por su gente y la tierra que lo vio nacer.

El presidente municipal Eduardo Abraham Gattás Báez y su Esposa Lucy de Gattás envían el pésame a su esposa, Tony Sáenz, a sus hijos, familiares y amigos.

