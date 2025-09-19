Lamenta Gattás el fallecimiento de Óscar Alcaraz

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez lamentó el fallecimiento del ex alcalde C.P. Oscar Almaraz Smer, acaecido este día en la Capital del Estado.

Reconoció en su amigo a un político dedicado, quien en los diversos cargos públicos que ocupó como servidor público, se desempeñó con profesionalismo, en su administración municipal mostró un gran amor por su gente y la tierra que lo vio nacer.

El presidente municipal Eduardo Abraham Gattás Báez y su Esposa Lucy de Gattás envían el pésame a su esposa, Tony Sáenz, a sus hijos, familiares y amigos.