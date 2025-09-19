Nombra Américo Villarreal Anaya a Marco Antonio García Barrientos como nuevo consejero jurídico de la Oficina del Gobernador

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El gobernador Américo Villarreal Anaya, entregó oficialmente el nombramiento a Marco Antonio García Barrientos como nuevo consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo estatal, cargo desde el cual asumirá una responsabilidad clave para fortalecer la legalidad, la transparencia y la justicia en beneficio de las tamaulipecas y los tamaulipecos.

Marco Antonio García Barrientos es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el público. Ha prestado servicios profesionales en diversas empresas y, en el ámbito gubernamental, ha desempeñado cargos en el municipio de Ciudad Victoria y en Gobierno del Estado de Tamaulipas, así como de abogado litigante en distintas ciudades del estado.

Recientemente, García Barrientos se desempeñaba como director jurídico y de transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Durante la entrega del nombramiento, el gobernador Villarreal Anaya lo instó a continuar su labor con profesionalismo y compromiso, para consolidar un gobierno transparente y justo.