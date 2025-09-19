Se suma Victoria a “Viernes muy Mexicano”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde Eduardo Gattás Báez anunció la incorporación de Victoria a la estrategia nacional “Viernes muy Mexicano”, iniciativa impulsada por la CONCANACO y el Gobierno Federal que fomenta el consumo local y la identidad nacional.

El alcalde victorense participó junto al presidente de CANACO Victoria Federico González Sánchez y la Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía Estatal Mariana Álvarez Quero en el lanzamiento de esta estrategia nacional que invita a consumir lo nuestro.

En rueda de prensa, el alcalde victorense destacó que, gracias al trabajo en equipo con el gobierno del Estado, Victoria se ha posicionado como un gran polo de inversión, además de contar con más de 15 mil micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen el corazón de la economía local.

El alcalde victorense auguró gran éxito de esta iniciativa nacional que cada viernes a partir del 26 de septiembre los comercios ofrecerán promociones, descuentos y experiencias especiales; porque creemos en el trabajo en equipo, porque creemos en nuestra gente trabajadora, talentosa y creativa.