Con exitoso simulacro muestra IMSS Tamaulipas capacitación en Protección Civil
Redacción Infonorte
En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas fortalece la cultura de la prevención y mejora los protocolos en la materia, realizando simulacros con hipótesis de fuego incipiente en la sede administrativa del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional (OOAD) y el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 1 de ciudad Victoria.
El titular del IMSS en la entidad, doctor José Luis Aranza Aguilar, informó que en punto de las 12:00 horas se activó el código rojo, lo que alertó a los trabajadores que se encontraban en los diversos departamentos de ambos edificios a prepararse para desalojarlos.
El personal de ambos edificios fue evacuado de manera ordenada, en la sede administrativa se desalojaron 377 personas y del HGZMF No. 1, 98 personas, sumando un total de 475 evacuados de forma ordenada. Dicho protocolo se realizó en un tiempo de 2 minutos y 52 segundos.
En la hipótesis de fuego incipiente se simularon dos lesionados que fueron auxiliados y trasladados en ambulancia al área de urgencias. Una vez que elementos de protección civil determinaron que las áreas eran seguras, el equipo de brigadistas apoyó a los trabajadores para el retorno a sus áreas de trabajo.
Se contó con la participación de las brigadas institucionales de evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate, combate contra incendios, comunicación y seguridad, así como con paramédicos de primeros auxilios. Todos ellos reciben capacitación de forma permanente para atender diversos tipos de contingencia y brindar apoyo en momentos de emergencia.
Aranza Aguilar dio a conocer que, al mismo tiempo 78 unidades médicas y administrativas del IMSS en todo el estado, incluyendo los cuatro hospitales del Programa IMSS-Bienestar, se sumaron a los eventos de simulacro que a nivel nacional se realizaron en conmemoración de esta fecha.
Indicó que este ejercicio representa una ardua tarea de coordinación y se obtienen grandes beneficios, ya que capacita a los trabajadores para actuar en caso de emergencia real, desde la evacuación coordinada hasta la puesta en práctica de las responsabilidades de primeros auxilios y de llamadas a centros de emergencia.