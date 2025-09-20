Invita SSPT a unirse a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con base en el compromiso de fortalecer el sistema penitenciario de la entidad, la custodio ‘’A’’ Cecilia Fuentes Aguilar, comisionada al área de Reclutamiento de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró a las personas interesadas la invitación a formar parte de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

A través de diferentes espacios públicos, la SSPT reitera su invitación a las personas que cumplan los requisitos a unirse a esta dependencia como custodio penitenciario, para ello, se dan a conocer las principales funciones de esta vacante.

En este sentido, destacó el papel de custodios penitenciarios para salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPLs) en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad.

Cabe mencionar, el rango de edad para aplicar a esta vacante va desde los 18 a los 40 años, por lo cual, invitó a personas interesadas a iniciar su proceso de reclutamiento vía telefónica al 800 122 2336 o de manera presencial en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Para aspirantes que acrediten las Evaluaciones de Control de Confianza e ingresen al Curso de Formación Inicial, comentó que durante el mismo, la SSPT les proporciona alimentación, hospedaje y servicio médico gratuito, así como una beca de manera diferida.