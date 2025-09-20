Se consolida El Chorrito como el principal destino turístico- religioso del noreste de México

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Hidalgo, Tamaulipas.- En las majestuosas faldas de la Sierra Madre Oriental se erige El Chorrito, un santuario que resplandece como el centro turístico- religioso más visitado del noreste de México. Con su belleza natural y su carga espiritual, este destino cautiva a miles de peregrinos y visitantes, consolidando su presencia como un símbolo de fe, cultura y tradición.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que con la construcción de la virgen monumental de más de 30 metros de altura —la cual estará concluida antes de que termine el año— se consolidará un nuevo ícono del lugar, que atraerá a más turistas y generará una mayor derrama económica en beneficio de la comunidad.

El Chorrito, ubicado en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, ofrece todos los elementos para disfrutar de un fin de semana familiar. Destaca su gastronomía con platillos como el tradicional asado de puerco, cabrito, machitos y el característico pan de elote, entre otros guisos preparados con leña.

El secretario de Turismo también señaló que el lugar cuenta con unas cascadas conocidas como El Cañón, que, con las lluvias registradas en los últimos días, llevan un caudal más fuerte, lo que las convierte en un destino obligado para los visitantes.

El Chorrito es reconocido por su santuario dedicado a la Virgen del Chorrito, así como por la cascada que da origen a su nombre. Además, alberga la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, construida a mediados del siglo XVII.

Hernández Rodríguez añadió que el sitio también ofrece actividades como senderismo y paseos a caballo por los alrededores del santuario, todo enmarcado por los paisajes naturales que enriquecen la experiencia de quienes lo visitan.