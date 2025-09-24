Avanza Municipio en la construcción de 22 obras en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattás Báez, intensificará está semana trabajos de rehabilitación de pavimento, obras de red de agua potable y edificación de espacios educativos en distintos sectores de la ciudad.

Son 22 obras que, a través del Departamento de Obra, tiene en proceso y que incluyen calles con pavimentación asfáltica en las colonias Norberto Treviño Zapata, Cuauhtémoc, Obrera, Fracc. Las Palmas, una con concreto hidráulico en la Ampliación Simón Torres y bacheo en distintos sectores.

En el rubro de red de agua potable, dará continuidad a la rehabilitación del circuito entre las colonias Nacozari y Miguel Alemán, Norberto T. Zapata, etapa dos del circuito de Matamoros a calle Olivo del mismo sector, y avenida 27 entre Juárez y Carrera Torres; así como avance en la construcción del desarenador en la planta potabilizadora La Peñita con que se mejorará la calidad del agua que se abastece a la ciudad.

Para cumplir en tiempo y forma peticiones del sector educativo, la Secretaría de Obras Públicas retomará este lunes los trabajos de construcción de techumbres en planteles ubicados en las colonias Horacio Terán, Casas Blancas, José López Portillo y José de Escandón; así como la construcción de 8 cuartos dormitorios en cinco colonias para familias de bajos recursos.